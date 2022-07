The Rolling Stones: 60 años de resistencia

”Es la banda más grande de la historia del rock”, señala Pepe Campa para referirse a The Rolling Stones.

La afirmación suena un poco arriesgada pues deja fuera nombres de la talla de The Beatles o Pink Floyd. Sin embargo la banda británica tiene algo que las otras no consiguieron y es seguir juntos por 60 años, y con varios de sus miembros originales.

Mick Jagger y Keith Richards, voz y guitarra respectivamente, tocaron juntos por primera vez en el Club Marquee en Londres, el 12 de julio de 1962 junto a Brian Jones (fallecido en 1969), Ian Stewart (fallecido en 1985), Dick Taylor (bajista) y el baterista Tony Chapman (hay quien dice que era Mick Avory). Su mítico baterista Charlie Watts se les unió en 1963 y los acompañó hasta su muerte en junio de 2021; mientras que el guitarrista Ronnie Wood llegó en 1975 y hoy continúa, luego de 40 años.

“No se trata de hacerse viejo y ver quién aguanta más años, es qué has hecho con los años que la vida te ha dado. Los Rolling han hecho mucho con todos estos años que nos han acompañado a varias generaciones”, apunta el locutor de la estación Reactor.

Diego Pardavé Espinosa, locutor de “Las rutas del rock”, de Radio IPN, considera a los Stones como la viva representación del rock and roll, género que ve vigente en el sentido de que ha tratado de evolucionar, independientemente del contexto en el que se encuentre.



Brian Jones, Charlie Watts y Mick Jagger en el programa “Hullabaloo”, en 1965.

“Han sabido continuar a pesar del tiempo, de la edad, los están retirando desde 1969 que fue la primera vez que le preguntaron a Mick Jagger si ya era la última gira porque se estaban acercando a los 30 años y una de las ideas del primer rock and roll era que no confiaras en alguien mayor de 30 años, idea que se fue modificando a partir también del blues que ellos representaban. Jagger dijo que él sin problemas se veía cantando a los 60 años”, relata.

Un sonido muy Stones

Campa señala que hay grupos que en su momento buscaron revolucionar la industria con cada trabajo como U2 (aunque actualmente la fórmula se desgastó) pero los Rolling asumieron su papel y evolucionaron en términos de producción pero fieles al sonido del blues y el rock clásico.

“No esperamos tanto de ellos porque no nos han mal acostumbrado a tener falsas expectativas, se han acomodado al paso de los tiempos pero nunca hemos escuchado un disco techno o un dueto con Daft Punk para ponerse al día.

“Tienen su estilo bien claro y aunque trabajan por tener canciones mejor grabadas y ejecutadas en el escenario, son fieles a lo que implica ser un Rolling persiguiendo ese sonido blues. Han madurado porque son seis décadas y no son los mismos que hace 60 años”.

En esa línea Pardavé explica que ya no crean tendencias musicales (para él no lo hacen desde los años 80), pero eso no les quita el mérito. Además se transformaron de ser los jóvenes que buscaban ser escuchados a los septuagenarios que también lo merecen.

“Así como en los años 50 se hablaba de que a los jóvenes había que darles voz, conforme fue avanzando el siglo XX y el XXI pareciera que es un crimen ser una persona mayor; mucha gente dice que ya llegó la edad para que te jubiles y los Stones han resistido esas críticas y a ellos mismos, han logrado coexistir consigo mismos. The Beatles tan sólo duraron ocho años como banda en el estrellato, Elvis falleció a los 42 años, los Stones ya vivieron dos veces lo que él”.



Extemplo de San Lázaro, Ciudad de México, 1995.

Que hoy estén de gira por Europa y a unas semanas de que Mick Jagger se recuperara de Covid-19, habla de cómo entendieron la fórmula y el modelo de negocio que es tener una banda de tales dimensiones, ya no vistos como una familia como en sus inicios, señala Campa, sino como organización.

“Son un caldo de cultivo de cómo manejar contra viento y marea durante seis décadas a un grupo de rock y mantenerlo a flote. Gracias a ellos ahora muchos grupos duran más tiempo que antes”.