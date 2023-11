Familia de Roberto Palazuelos da comida gratis a afectados por huracán "Otis"

La llegada de "Otis" al puerto de Acapulco fue devastadora. El huracán, categoría 5, que azotó las costas guerrerenses el pasado miércoles 25 de octubre, barrió con todo lo que encontró a su paso; hoteles, centros comerciales, casas, centros de diversión, carreteras, quedaron prácticamente destruidos y cientos de familias afectadas.

Tras la tragedia, varias figuras públicas, entre ellas Roberto Palazuelos, se han puesto en marcha para brindar apoyo a las víctimas, ya sea compartiendo información por medio de las redes sociales o llevando la ayuda hasta quienes más lo necesitan.

El llamado "Diamante negro" tiene una relación muy estrecha con el puerto, no sólo porque él es originario de este lugar; sino porque gran parte de su vida, y de sus recuerdos, está relacionada con sus playas. Es por ello la familia del actor se ha dado a la tarea de brindar comida a las personas en situación de vulnerabilidad.

A través de su cuenta de Twitter, el también empresario dio a conocer que en el restaurante de su tía Susana se montó un comedor público para obsequiar comida caliente y agua a quienes deseen acudir; además de que en su primer día pudieron ayudar a más de 2 mil personas.





Ayer la cocina de 3 fuentes alimento 2 mil personas world central Kitchen y @LaloPalazuelos con la ayuda de otras fundaciones ❤️Acapulco no estás solo — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) November 1, 2023





Las acciones del conductor generaron todo tipo de reacciones, pues aunque hay quienes agradecieron y aplaudieron este gesto, no faltaron aquellos que lo vieron como propaganda.

"Eso es todo mi 'Diamante negro'", "Que gran labor Roberto, gracias por estar", "Te admiro como persona pero no te necesitamos", "Me caes a toda madre caón, gracias por tu ayuda", "Eso es todo príncipe", "Algo quieres", "Esto no será gratis, pero de momento se agradece", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

