Rihanna recibe felicitación de su ex Chris Brown; aclaran que el bebé de la foto no es su hijo

Rihanna debutó como mamá hace unos días, pero apenas TMZ dio a conocer la noticia; en Instagram recibió cientos de felicitaciones de los fans y de su exnovio, el rapero Chris Brown, quien la golpeó de manera brutal en la antesala de los Grammy, en 2009.

La felicitación del polémico rapero, en al que sólo dice "felicidades", está acompañada de un emoticon de una mujer embarazada y un corazón, fue criticada por muchos cibernautas, quienes no olvidan la paliza que sufrió la cantante cuando era su novia.

Luego de que la expareja terminara en 2009 por la paliza que Brown le dio a Rihanna, la cantante lo perdonó y en 2012 sorprendieron al retomar su relación; pocos meses después terminaron de manera definitiva.

En una entrevista con Vanity Fair en 2015, la intérprete de "Diamonds" confesó que en ese momento decidió regresar con él porque creía que podía hacerlo cambiar.

"Yo era súper protectora con él. Sentía que la gente no lo comprendía, incluso después de...(la golpiza) Pero luego te das cuenta que en esa situación, tú eres el enemigo. Quieres lo mejor para todos, pero si les recuerdas sus fracasos o los malos momentos de sus vidas o si les dices que sólo los estás complaciendo, piensan lo peor de ti. Porque saben que no te mereces lo que te van a entregar a cambio", explicó.

Lee también: Se lanzan contra Chris Brown tras comentar foto de Rihanna en lencería

"Y si te pones de su lado, quizás estás de acuerdo que mereces eso, y ahí fue cuando dije: '¡Oh! Fui una estúpida al creer que estaba hecha para esto'. A veces sólo debes dar un paso hacia el costado", continuó.

"No lo odio. Me preocuparé por él hasta el día en que yo muera. No somos amigos, pero tampoco enemigos. No tenemos mucha relación en este momento", agregó.



En enero de este año, una mujer demandó al rapero Chris Brown acusándolo de haberla drogado y violado en Miami.

La mujer, que de acuerdo con la demanda es artista, coreógrafa y bailarina profesional radicada en Los Ángeles, afirma que Brown la drogó con una bebida durante una reunión en un yate en la casa del también músico Diddy, en diciembre de 2020, y posteriormente la violó.

El artista estadounidense, que fue descubierto cuando era un adolescente, es conocido tanto por su música como por sus problemas judiciales. Fue denunciado en 2019 por otra mujer que también lo acusaba de haberla violado.

En 2009 fue declarado culpable de golpear a la cantante Rihanna, su novia en ese momento, y fue condenado a cinco años de libertad condicional.



TMZ.

En 2014 se declaró culpable de haber agredido a un fan en Washington y en 2016 fue acusado de agredir a una mujer en Las Vegas y a otra en Los Ángeles.

Circula foto falsa del bebé de Rihanna

Tras darse a conocer que el bebé de Rihanna ya nació y que se trata de un niño, en Instagram circula una foto en la que la cantante aparece cargando a un bebé que se dijo, se trataba de su hijo.

Sin embargo, un sitio de fans de la intérprete aclaró que no se trata del hijo que la cantante tuvo con el rapero ASAP Rocky.

La cantante de éxitos como "Diamonds" y "Umbrella" dio a luz el 13 de mayo en Los Ángeles, según TMZ.

Rihanna, de 34 años, y ASAP Rocky, de 33, anunciaron que esperaban un hijo en enero con una serie de fotos en medio de una nevada tomadas en las calles de Harlem en las que la estrella lucía un largo abrigo rosa desabrochado parcialmente que dejaba al aire su prominente barriga desnuda pese a las gélidas temperaturas de Nueva York.



rad