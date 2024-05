Quieren blindar al INE… contra reporteros

Nos cuentan que después de la última protesta y los reclamos de reporteros por la mala logística y las fallas de conexión a internet en la megasala de prensa montada para el segundo debate presidencial en los Estudios Churubusco, se busca tomar medidas para que en el tercero, que se realizará en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en Tlatelolco, no haya problemas. Si piensa usted que la solución que plantean en la comisión organizadora es mejorar la red de conexión o garantizar eficiencia en la comunicación social, se equivoca. Lo que proponen es disminuir el acceso a reporteros por cada medio.

Abren Los Pinos para youtuber pro4T

Nos comentan que asistir a las mañaneras del presidente López Obrador y hacer “preguntas” (es un decir) o hacer comentarios a favor del gobierno tiene sus beneficios. Y si no, pregúntenle a Marco Antonio Olvera, un youtuber que asistía antes a las conferencias presidenciales y a quien al próximo 30 de mayo le abrirán las puertas de una sala del complejo cultural Los Pinos para que presente su libro, que trata, claro está, de su “histórica” participación en las mañaneras. Nos comentan que varios youtubers y personajes que asisten a Palacio Nacional se pusieron celosos de que la exresidencia presidencial se abra para la presentación de esta obra que seguro está destinada a ser todo un bestseller. O no.

Propuestas de mujeres para los candidatos

Hoy se realizará el encuentro nacional “Mujeres Diseñando el Futuro de México”, que contará con la presencia de distintas organizaciones civiles de mujeres de 22 estados de la República, que entregarán sus propuestas a representantes de los equipos de campaña de la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, y del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Nos cuentan que la candidata morenista, Claudia Sheinbaum, declinó la invitación a recibir las propuestas de estas colectivas.

No le preocupan a Máynez las acusaciones de esquirol

Nos cuentan que a Jorge Álvarez Máynez no le quita el sueño que lo acusen desde la alianza opositora de jugar el papel de esquirol para quitarle votos a Xóchitl Gálvez y ayudar a la continuidad del proyecto del presidente López Obrador. Después de publicar en sus redes la foto que habían hecho circular de él, muy joven, acompañado del ahora mandatario, pasó a decir que Movimiento Ciudadano (MC) siempre ha impulsado programas sociales como los del actual gobierno y que los gobernadores de Morena se cuelgan de los programas sociales y de la imagen de AMLO para robar y traicionar. Nos hacen ver que a los dirigentes aliancistas no les haría mal ponerse de acuerdo porque un día acusan a Máynez de esquirol y al otro le piden que decline a favor de Xóchitl. No vaya a ser, comentan algunos malintencionados, que don Jorge termine declinando, pero por Claudia Sheinbaum.