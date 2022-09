Ricky Martin y el motivo que no lo deja dormir por las noches

Ricky Martin parecía haber recuperado la paz luego de la grave denuncia de su sobrino. El joven sostuvo que mantuvo una relación sentimental con el boricua. Según expuso, tras siete meses todo terminó pero su tío lo intimidaba luego del final y lo acechó en varias oportunidades en su domicilio.

El cantante terminó absuelto en la causa por supuesto abuso sexual y violencia doméstica. "Esto nunca fue más que un individuo con problemas que hizo acusaciones falsas sin absolutamente nada que las sustentara. Nos alegramos de que nuestro cliente haya visto cómo se hace justicia y pueda seguir adelante con su vida y su carrera", explicaron los abogados de Ricky Martin.



Ricky Martin pasó momentos muy difíciles tras la denuncia de su sobrino. Foto: Twitter @jatirado

Por qué Ricky Martin no puede dormir por las noches

Luego de semanas de tensión la vida de Ricky Martin parecía volver a su curso. "Fui víctima de la mentira y me hizo mucho daño. Me hizo daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta poder desahogarme ante un juez", explicaba el boricua luego de quedar absuelto.

Sin embargo, el nombre Ricky Martin ha vuelto a ocupar las planas de varios digitales del mundo. Una nueva acusación lo tiene sin dormir por las noches desde hace un tiempo. Es que ahora Beatriz Isabel Roselló, la esposa del ex gobernador de Puerto Rico lo señala como el culpable de recibir grandes sumas de dinero del gobierno boricua utilizando su fundación.



Ricardo Rosello y su esposa. Foto: Twitter @MfMigdalia

Según esta mujer Ricky Martin recibió dinero que provenía de la administración de Ricardo Rosselló a cambio de su participación en campañas para exigir la renuncia del gobernador. El escándalo se hizo conocido como "Telegramgate" luego de que se filtraran conversación de Telegram de Ricardo Rosselló.

En los chats se refería con expresiones puramente homofóbicas a Ricky Martin. También se burlaba de las víctimas del huracán María y hasta de varios funcionarios. Esto le valió la renuncia al ex gobernador de Puerto Rico, quien debió dejar su cargo el 2 de agosto del 2019.



Ricky Martin, Residente y Bad Bunny se unieron para pedir la renuncia de Roselló. Foto: Twitter @Ronnyruzzar1

Fue en este marco que la esposa del ex gobernador decidió revelar que Ricky Martin habría recibido la suma de 2 millones de dólares del Gobierno de Puerto Rico, durante la administración del ex gobernador y con la Fundación del boricua como intermediaria. Hasta el momento, el cantante no se ha expresado al respecto aunque ya hay quienes lo están catalogando como un verdadero “hipócrita”.