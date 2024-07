Ricardo Peralta se convierte en el octavo inquilino de "La Casa de los famosos México"

A tan sólo unos cuantos días de que dé inicio la segunda temporada de "La casa de los famosos México", poco a poco se han ido revelando algunos de los detalles de este exitoso programa, entre los que han destacado algunas nuevas reglas y, por supuesto, la identidad de los nuevos participantes.

Hasta esta tarde se habían dado a conocer los nombres de siete de los inquilinos: Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier y "El Potro" (exparticipante de Acapulco Shore); sin embargo, hace tan solo unos minutos una nueva personalidad se ha unido a la lista, se trata del youtuber e influencer Ricardo Peralta.

Los encargados de dar a conocer la noticia fueron los conductores Mauricio Garza y Cecilia Galliano, y más tarde, fue confirmada en las redes oficiales del programa: "Influencer, creativo, irreverente y carismático. ¡Síiii! Es Torpecillo (como es conocido en las redes) y es mi octavo revelado de 'La casa de los Famosos México'", se lee en la publicación.









La revelación ha generado todo clase de reacciones, incluso, hay quienes ya lo han declarado el ganador de la nueva temporada, a pesar de que esta todavía no se estrena: "No sé ni para qué se molestan en competir los demás, ya sabemos quien va a ganar", "Un reality más ganado", "El carisma de la temporada, y nimoderrimo", "Con todo preciosa", "¿Entonces pretendes ser la primera persona en ganar los dos realities más importantes de las dos grandes televisoras del país?", "No me lo voy a perder", son los mensajes que se pueden leer.

Pero, ¿quién es Ricardo Peralta?. Originario de la CDMX, Peralta es un actor, comediante e influencer que se ha ganado el cariño y la aceptación del público gracias a su canal de YouTube, "Pepe y Teo", en el que comparte créditos con César Doroteo.

El canal, dedicado a la comunidad LGBT+ (a la cual pertenece) cuenta con más de 800 mil seguidores, mientras que él, en sus cuentas personales supera los 900 mil.

Fuera de Internet, Ricardo también ha destaco en la pantalla chica y grande. En 2020 participó en la película "Veinteañera, divorciada y fantástica" y para este 2024 estrenará "Qué huevos Sofía", protagonizada por Sergio Mayer y Yanet García.

Mientras que en televisión ha destacado en series como "Supertitlán" y otros reality shows como la tercera temporada de "LOL: Last One Laughing" y la edición 2022 de "MasterChef Celebrity", los cuales ganó.





Ricardo Peralta ganador de "MasterChef Celebrity" 2022





