Ricardo Peralta vivió uno de los momentos más tensos tras su salida de "La casa de los famosos México", y es que, está mañana, el influencer estuvo como invitado en el programa "Hoy", donde fue confrontado por sus comentarios hacia Arath de la Torre.

Durante su estancia en el reality show, Peralta y De la Torre protagonizaron el que, quizás, fue el posicionamiento más polémico de la temporada, ya que el youtuber acusó al conductor de coartar su expresión de género al burlarse de uno de sus vestuarios; incluso, insinuó que el también actor tenía comportamientos homofóbicos, generando gran controversia tanto afuera como dentro de la casa.

Ahora que Peralta fue eliminado de la competencia, los presentadores del matutino de Televisa no dudaron en cuestionarlo al respecto, especialmente sobre el que haya usado un tema tan delicado, como los derechos LGBTQ+, para tratar de desacreditar a Arath, una hipótesis que se manejó en su momento.

Fue Sebastián Reséndiz, reportero del programa, quien encaró al exintegrante del cuarto Tierra y descalificó sus actos: “Yo lo interpreté como que manipulaste, como que te quisiste aprovechar del movimiento, de la comunidad. Querer utilizar esa bandera de ‘tú me estás discriminando por mi forma de vestir’”, dijo tajante.

Ante estas acusaciones, Peralta intentó defenderse y aseguró que, a pesar de lo que haya podido interpretar la gente, jamás tuvo la intención de "colgarse" del movimiento LGBTQ+ para ganar puntos a su favor.

Lo que sí reconoció es que sus palabras pudieron haber generado confusión, por lo que decidió ofrecer disculpas públicas: “Si se siente así, una disculpa a ti y a todas las personas que lo hayan interpretado de esa manera. Todo lo que se vive ahí es tan diferente que de pronto se te cruzan los cables”, explicó.





RICARDO PERALTA RESPONDE si SE APROVECHÓ del movimiento LGBT para atacar a ARATH en #lacasadelosfamososmx 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TBgS0z66og — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) September 11, 2024





Sobre su relación con Arath, el influencer, aseguró que le tiene un gran respeto y, por fortuna, pudieron arreglar las cosas antes de su salida: “Con Arath ya estamos espectacularmente bien”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras algunos se le fueron encima al youtuber por tratar de justificar sus actos, otros lo defendieron, argumentando que la presión dentro del reality puede llevar a las personas a actuar de manera diferente a como lo harían en situaciones normales: “Después de haberlo planeado toda una semana, y ahora viene a hacerse la digna y la cobarde", "todos sabemos que estuvo una semana en su cuarto planeándolo, pero el karma trabajó rápido", "¡Ricardo siempre directo. Si alguien sabe defender su postura, es él", "¡Ay no!, justificaciones y excusas baratas, lo que todo mundo sale a decir 'no fui yo'", son algunos mensajes que pueden leerse.

