Ricardo Montaner arremete contra "Despierta América" por mostrar el rostro de su nieta, Índigo: "no es ético"

Aunque Camilo y Evaluna Montaner gritaron al mundo la noticia de que se convertirían en padres por primera vez, han mantenido en completo hermetismo tanto el rostro como el día a día de su pequeña hija, Índigo; tanto así que en redes sociales han evitado publicar cualquier fotografía que pudiera dar un indicio de cómo luce la niña hoy en día.

Pese a sus esfuerzos, la pareja no ha podido evitar que paparazzis o fans filtren algunas imágenes de la pequeña, como pasó hace unos días en el programa "Despierta América", donde compartieron al aire videos de la familia y en específico del rostro de la menor.

Aunque ni el cantante ni su esposa se pronunciaron al respecto, quien sí expresó su molestia fue el abuelo de Índigo, Ricardo Montaner, quien en un comentario que escribió en Instagram, cuestionó la ética de la emisión y despotricó en su contra.









Lee también Alejandro Camacho enviuda y el duelo lo lleva a un curioso viaje por BC

El intérprete de "La cima del cielo" no se quedó callado al intentar defender el anonimato y la privacidad de su nieta y aseguró que si su hija y su yerno han tomado la decisión de no mostrarla al público es solamente por protección: "No es etilo. Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si? Nosotros, Los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, sólo por protección", escribió.

El cantante explotó luego de que mostraran unas fotografías del rostro de su nieta

Asimismo, se detalló que lo único que han hecho es proteger a la niña como cualquier otra familia lo haría y se dijo indignado de que faltaran a la privacidad de su familia: "Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible. Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad", agregó.

Montaner divide comentarios en las redes sociales

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los usuarios no tardaron en aparecer y aunque muchos apoyaron al cantante al asegurar que sólo los padres de la pequeña pueden decidir si la muestran o no al público, otros más pusieron en tela de juicio sus palabras y hasta lo tacharon de "ridículo" pues señalaron que poco le importaba la privacidad de su familia cuando accedieron a grabar un reality show.

"Pero si ustedes hacen hasta reality de sus vidas, decidieron ser personas públicas, por ende están en el ojo público", "Estaban en vía pública, ¿qué esperaba usted? Lo no ético hubiera sido si las fotos fueran tomadas adentro de un lugar privado", "Si ustedes mismos venden su intimidad. Lo que pasa es que estén buscando el momento correcto para vender la mejor imagen de esa bebé", "Que intenso señor Montaner", "Respetable la posición de la familia, pero es imposible que en este tiempo no se filtren imágenes de una persona", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Lee también Eduin Caz ya no hablará de su separación con Daisy Anahy pero confirma que es real: "No quiero más chismes"