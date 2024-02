Ricardo Casares: estos son los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años

El estado de salud de Ricardo Casares ha sido causa de preocupación, luego de que esta mañana sufriera un infarto minutos antes de que iniciara el programa “Venga la alegría”, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital.

Horas más tarde se dio a conocer que Casares permanece en en el área de cuidados cardíacos de un hospital de la CDMX, esto tras haber sido sometido a un cateterismo. Afortunadamente, su familia ya lo ha reportado estable y fuera de peligro; sin embargo tendrá que permanecer varios días hospitalizado para que pueda restablecerse por completo.

Pero esta no ha sido la única vez que el conductor, de 43 años, enfrenta graves problemas de salud, en los últimos años ha padecido de problemas pulmonares, relacionados con el Covid-19, y serias infecciones estomacales que, hasta el día de hoy, le han dejado secuelas.









En 2020, durante la pandemia, Ricardo se contagió por primera vez de coronavirus y la enfermedad lo atacó tan fuerte que necesitó la ayuda de un tanque de oxígeno para respirar. En ese entonces, el también reportero de espectáculos, reveló que tenía que estar conectado por lo menos siete horas, todos los días; incluso que el virus le había dejado afectaciones con las cuerdas vocales y otros órganos.

Tras superar el primer contagio, Casares se mostró optimista y hasta exhortó al público a no bajar la guardia: “A trabajar, a poner mi granito de arena para mover este México. Pero siempre cuidándonos porque la pandemia no ha acabado, porque seguimos en riesgo y créanme, no se quieren contagiar”, dijo en su momento en redes sociales.









A mediados de este mes, contrajo el virus nuevamente; solo que en esta ocasión no requirió del uso de ningún aparato, a pesar de que él mismo ha asegurado que aún no recupera su capacidad pulmonar al cien.

Por si fuera poco, en octubre del 2021 desarrolló una fuerte infección estomacal que lo mantuvo fuera del matutino por varios días. Este problema le ha dejado secuelas persistentes, como reflujo. Incluso, antes de que se confirmara el infarto de esta mañana, sus compañeros llegaron a creer que estaba presentando alguna complicación esofágica.

Hasta el momento, el conductor no ha podido hacer ninguna declaración sobre su estado de salud y, de acuerdo con la parte médica dada a conocer por su padre, seguirá internado hasta el fin de semana.

