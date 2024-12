En la actualidad, la relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía está fracturada, sin embargo, cuando la hija de la cantante era un adolescente tenía el sueño de convertirse en cantante y dedicarse al rock, al igual que su madre, por lo que la ocasión que la imitó en un programa en vivo, dejó a la audiencia boquiabierta, debido a que su tono de voz era muy parecido al de "la Guzmán".

Era el 2004 cuando Guzmán se encontraba promocionado "Lipstick", su décimo segundo álbum, por lo que estuvo como invitada en "No manches", el programa de Omar Chaparro.

La cantante interpretó el que era su más reciente sencillo y fue entrevistada por el anfitrión y los co-conductores del talk show, pero además recibió a una invitada muy especial, su hija Frida Sofía, que en esa época tenía sólo 12 años.

Chaparro invitó a la entonces adolescente a aparecer en cuadro y, deshinibida, Frida Sofía se subió a la mesa, mientras sostenía un micrófono e interpretaba "La plaga", la canción con la que "la Guzmán" debutó en 1988.

Los conductores quedaron sorprendidos por la potencia vocal de Frida, que sólo con 12 años, imitaba casi a la perfección la voz aguardentosa de su madre.

Con la letra del tema completamente dominaba, la emoción de la joven aumentó cuando Alejandra se animó a subirse a la mesa junto a ella para que cantaran juntas, antes de rematar su actuación.

En esa ocasión, Frida Sofía demostró que tenía talento y un camino prometedor en la música, pues desde que era aún más pequeña, ya había afirmado a los medios que su deseo no era convertirse en actriz, como su bisabuelita, sino dedicarse a cantar, específicamente en el género del rock.

En diferentes entrevistas de la época, Alejandra afirmaba que su hija estaba muy orgullosa de sus logros y que en ella veía un ejemplo seguir.

"Fíjate que me dijo Frida una cosa tan hermosa, me dijo: ´-mira, mamá, me hicieron un cuestionaron y me preguntaron a quién admiraba, y yo dije que te admiraba a ti, por tu fuerza´ y ahí fue cuando dije ´wow´, tengo que seguir siendo fuerte", dijo para "Historias Engarzadas".

Pero al crecer, la joven dio a conocer lo que verdaderamente sentía, al confiar que durante su niñez y adolescencia vivió el descuido por parte de su madre, que la llevó a vivir maltratos de las personas que la cuidaban.

También expuso que, desde muy temprana edad, fue testigo de la dependencia de su madre al alcohol y a las drogas, aseverando que nunca conoció la faceta materna de "la Guzmán".

"No conozco una Alejandra mamá, yo sólo conozco lo que todo mundo conoce, a la artista; no puedo decir que fue mala madre porque, en realidad, nunca fue madre".

Esas declaraciones generaron una gran fractura en su vínculo, sobre todo, por el hecho de que Frida dio a conocer que, en esas ausencias, su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella sexualmente, ya que su madre creyó en la inocencia de su padre y puso en duda las declaraciones de su hija.

Por ello, causó gran sorpresa de que Iván Cochegrus, amigo de la familia Pinal, diera a conocer que horas antes del deceso de Silvia Pinal, Alejandra y Frida Sofía se habían hablado vía telefónica, para que la cantante la comunicara con su abuelita y le diera el último adiós.

