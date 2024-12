Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal fue una de las ausentes en el homenaje que recibió la diva del cine mexicano este sábado en el Palacio de Bellas Artes, la hija de Alejandra Guzmán, y Luis Enrique Guzmán faltaron a la gran despedida de la actriz que falleció el jueves 28 tras estar una semana hospitalizada.

Y aunque se pensó que Frida sí llegaría al recinto cultural tras reencontrarse en una videollamada con su madre y su familia, esto al final no ocurrió, a pesar de que Frida figuraba en el programa de la ceremonia póstuma, en la que sí estuvo presente Michelle Salas y su hermana Camila Valero.

La hija de la rockera publicó un video en su cuenta de Instagram para recordar a su abuela, así como una fotografía en la que se destaca la elegancia de la Pinal; sobre su tío Luis Enrique, quien fue el otro gran ausente en Bellas Artes, se sabe que no se sintió bien y por eso no asistió, él igual que Frida recordaron a la diva con publicaciones del recuerdo en sus redes.

Frida Sofía se sincera sobre la relación son su abuela

En una nueva publicación en sus redes sociales, Frida, quien vive sola desde hace años en Estados Unidos, y desde hace tiempo está distanciada de su madre y del resto de la familia Pinal, posteó un fragmento de una entrevista que Juan José Origel le hizo a su abuela, quien la define así:

"Frida es un amor, es preciosa, es talentosa es muy buen proyecto", dijo entonces.

Por lo que la hija de la Guzmán admitió que aunque sí estuvo alejada, nunca estuvo lejos, y reconoció que su abuela Silvia Pinal fue una persona que sí le brindó amor incondicional, por lo que le agradeció su amor, la paz que le dio en medio de su vida caótica y recordó algunos momentos juntas, como esas noches de películas comiendo avena después de un día de andar corriendo en los foros donde su abuela trabajaba.

“'Alejada' siempre estuve pero nunca lejos de quienes me brindaron amor incondicional y de sangre de mi sangre de las cuales dos ahora son mis ángeles : mi hermana Natasha y mi Abuela Pinal. Gracias por amarme tal y como soy, por ser La Paz en pleno caos, por nuestras noches de películas y novelas en yo obsesionada que estaba con poder ver los episodios que no habían salido de RAMONA en la mega tele cuadrada (así de las de antes) pero gigante y comiendo avena después de un día larguísimo de andar corriendo en los foros de donde mi abue grababa Casos de la vida real, y andarme probando todo su maquillaje y vestuario, ja ja ja", se lee en el inicio de su mensaje.

Frida recordó que cuando era niña su abuela la descubrió contando el dinero que se había ganado de vender boletos que eran gratis, de su musical "Gypsy", o cuando bailaban por las calles de Miami frente a las miradas de extrañamiento de la gente.

"O cuando me cacho en su camerino de la obra Gypsy contando mi 'dinerito , dinerito, dinerito' que me había ganado a los 6-7 años porque era una canija y me ponía a vender los boletines a 10 pesos antes de la obra los domingos (los que eran gratis) y en Miami cómo hacíamos el bailecito caminando que iba di am da dai ra-ra da-ria di am dan dai ra ra rai ra por todo bal Harbour con las bolsas y la gente así de"

Aunque Frida lamentó que hace mucho que pasaron juntas Navidad, esta vez estarían unidas, pues ella nunca la dejaría sola, eternamente será su guía.

"En Acapulco jugando Monopoly y en la alberca y las Navidades siempre en tu casa, lamento mucho que nuestra última navidad juntas fue hace mucho pero esta Navidad la pasaremos juntas porque se que nunca me dejarás sola y que ahora que eres libre y eternamente tú en alma y en espíritu serás mi mejor guía. TE AMO Y GRACIAS GRACIAS GRACIAS", expresó.

rad