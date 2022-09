Revelan tráiler de "Bardo", la nueva cinta de Iñárritu que abrirá el Festival de Morelia

La película "Bardo" (o falsa crónica de unas cuantas verdades), protagonizada por Daniel Giménez Cacho y dirigida por Alejandro González Iñárritu, lanzó su tráiler y será la cinta encargada en abrir el Festival Internacional de Cine de Morelia.

No es una autobiografía, “es más bien una ‘emografía’, una biografía emocional de cosas que no son verdad. Es como el cine, que no es cierto, pero es honesto. Y el arte así es”, explicó hace unos días Iñárritu en entrevista con EL UNIVERSAL.

Silverio (Giménez Cacho) es el alter ego de Iñárritu, un periodista y documentalista en búsqueda de la verdad e inmigrante de primera clase en EU que vuelve a México para encontrar que la liberación está en esa área difusa entre la realidad, la interpretación y las memorias. El lugar en el que precisamente él, dijo, se siente cada vez más cómodo.

Las capas de temas que posee "Bardo" lo hacen un filme meticuloso en el que nada es casual. Además de las emociones del artista, está muy presente el tejido político y el México adolorido que se entremezcla con la historia del protagonista.

Con "Bardo", Alejandro no teme presentar sus cicatrices ni su vulnerabilidad, como esa tendencia a experimentar el síndrome del impostor: “Saber que muchas veces lo que has hecho no es suficientemente bueno tiene dos elementos: uno, es esa culpa que nos ha inculcado el catolicismo. Lo culpígeno de sentir orgullo; el otro es ese malentendido que hay de la humildad. Puedes ser un carnicero, una secretaria, una aeromoza o un doctor, pero todos sentimos inseguridad”.

Para el cineasta, México es un estado mental, que al igual que otros países, está hecho de historias y mitos, “pero cuando tienes perspectiva y distancia se empiezan a disolver de alguna forma y es aterrador. Es una película que no hice con la mente que piensa sino con la que sabe y ahí está el corazón. Sí, es muy vulnerable, pero a la vez es muy liberadora para mí”, expresó.

La cinta llegará a la pantalla grande el 27 de octubre y en Netflix el 16 de diciembre.



