Revelan nuevos detalles del pleito entre Anel Noreña y su hija Marysol Sosa

Aunque Anel Noreña dice que le escribe todos los días a su hija Marysol Sosa, a pesar de que no obtiene respuesta, una supuesta fuente cercana a la familia acaba de hacer declaraciones sobre el que sería el verdadero motivo que detonó las diferencias entre madre e hija, asegurando que los problemas comenzaron mucho tiempo antes, desde que la hija de José José comenzó su noviazgo con Xavier Orozco, su ahora esposo y padre de sus dos hijos.

A pocos días de que se cumpliera el cuarto aniversario luctuoso de José José, la revista "TVNotas" publica una entrevista con una fuente cercana a la familia Sosa Noreña, la cual dio detalles de cómo surgieron los problemas entre Marysol y su mamá que, en la actualidad, protagonizan un pleito mediático, debido a que Anel no permite que su hija use el nombre de "el Príncipe de la canción" sin su autorización previa y sin que la remunere por ello.

Sin embargo, la fuente de la revista revela que las diferencias comenzaron desde que Marysol comenzó a salir con Xavier, su actual esposo, debido a que Anel no le parecía un buen partido para su hija. De hecho, la persona entrevistada asegura que Noreña siempre se involucró en las decisiones de sus hijos, a los cuales persuadía si no les parecían las correctas o convenientes para el futuro.

Para Anel -contó la fuente- Orozco no era el partido que quería para su hija porque no pertenecía a una familia reconocida, ni contaba con un estilo de vida al que Marysol estaba acostumbrada, pero Xavir no era el único que no le convencía, pues la publicación apunta que la exesposa de José Joel tampoco era de su agrado y fue la propia Noreña la que convenció a su hijo que separarse de ella.

Y aunque presumiblemente trató de que sus palabras surtieran el mismo efecto en Marysol, por más que su madre le hacía comentarios negativos sobre Xavier, la joven nunca desistió y hasta se casó con él, con quien ahora tiene dos hijos pequeños; Elena y José Patricio.

Pero la fuente aseguró que Marysol no sólo era más determinante que José Joel en temas sentimentales, sino que en los profesionales, por lo que comenzó a buscar la forma de salir adelante y poner en alto el nombre de su padre, por lo que aceptó la invitación de Edwin Luna, en 2020, de lanzar una versión a dueto del tema "Vamos a darnos un tiempo", el cual resultó tan exitosos, que el cantante de regional mexicano se planteó la idea de seguir haciendo covers de José José junto a su hija.

Sin embargo, esta noticia no fue del total agrado de Anel, la que al ver que Marysol estaba moviéndose en la industria musical, recomendó a José Joel hacer lo mismo, por lo que este buscó a Julio Preciado y Pancho Barraza para grabar canciones de su padre.

Otro de los problemas tuvo que ver con un departamento que las dos comenzaron a pagar, luego de dividir en tres las ganancias que obtuvieron de la venta de una propiedad del "Príncipe de la canción", sin embargo, la fuente señaló que fue Marysol quien terminó pagando la mayoría del dinero, a pesar del compromiso que habían hecho de apoyarse en los pagos, lo que produjo tensión entre madre e hija.

Fue entonces, como ya han dicho ambas partes públicamente, cuando se detonó la discusión en la que Marysol le planteó a Anel su idea de crear un tributo de rock a su padre, idea que en su momento sí convenció a su madre que pedía como condición que se le entregase el 40% de las ganancias en taquilla, petición que le pareció excesiva a Sosa, negándose a pagar esa cantidad a su madre durante una discusión acalorada en la que su esposo intervino,

Esa charla habría sido la misma de la que se ha hablado mucho en medios de comunicación y en la que, supuestamente, Orozco agredió verbal y casi físicamente a Anel, aunque la fuente aseguró a "TVNotas" que eso no ocurrió así, del mismo modo que negó que Noreña esté buscando a su hija para reconciliarse, ya que eso lo diría sólo frente a las cámaras para aparentar y para recibir el apoyo de la prensa y el público.

