Reprueban a Ángela Aguilar y Steve Aoki por nueva versión de "La gata sobre la lluvia", de Rocío Dúrcal

Ángela Aguilar no ha recibido comentarios positivos últimamente, en sus redes la siguen atacando desde diciembre de 2022, cuando hizo una polémica publicación en la vestida de color azul y blanco, le echó porras a la selección de fútbol argentina, finalista en el Mundial, pues confesó que tenía raíces argentinas.

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender: 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió, desatando todo tipo de críticas, al grado de que su padre Pepe Aguilar respondió algunos ataques, y actualmente se eliminaron los comentarios, sin embargo, pueden leerse ataques y críticas, que la invitan a irse de México, casi en cualquiera de sus foto.

En medio de este tenso ambiente, Ángela, con más de 9 millones de seguidores en Instagram, lanzó hace unos días el tema "Invítame A Un Café", a dueto con Steve Aoki, el cual está siendo severamente criticado en las redes, pues en YouTube, donde suma más de un millón de vistas, ha generado, en su mayoría, comentarios positivos:

"Al fin una electrónica que puedo poner en las reuniones de mis tías". "Es como combinar mi playlist con la de mi jefa". "Quedó magnífica, me encanto!!! Exelente colaboración", se lee.

Se le van encima a Ángela Aguilar

Insultos e invitaciones a que Ángela se vaya a vivir a Argentina o a Estados Unidos inundan la publicación compartida entre Ángela Agular y Steve Aoki en la que promocionan el tema que hiciera famoso Rocío Dúrcal en 1981, cuando se lanzó como parte de su disco de baladas Confidencias (La Gata en España).

"No Angelita, no te queda la música electrónica, arruinaste la canción de una española que era más mexicana que tú...... Regresaste a Estados Unidos o vete a Argentina, porque los mexicanos no soportamos a mocosas malcriadas, presumidas, alzadas y con carencia de humildad". "Es un clásico de Rocío Dúrcal por favor porque arruinarla". "Acabaron de arruinar una obra maestra". "A nadie le gusta a Ángela y no le queda la música electrónica". "Gracias Angela, por arruinar un clásico. Vergüenza", se lee en la publicación compartida de Instagram, donde un cibernauta hace esta acotación: "Si se dan cuenta que como es la publicación de Steve Aoki , ella no puede borrar los comentarios de lo que en realidad la gente piensa.. como en sus publicaciones que sólo deja los comentarios 'bonitos'".

