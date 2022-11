Reportan que el Kompa Yaso está hospitalizado

El actor Eleazar del Valle, conocido como el Kompa Yaso se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México por problemas en el hígado y en el riñón.

El actor de doblaje, que estudió actuación y dirección en la UNAM y el Foro de la Ribera con Ludwik Margules, ha aparecido en diversos programas de televisión, recientemente estuvo en Chisme No Like supliendo a Javier Ceriani.

A través de su canal de Faceboon, el Kompa Yaso informó hace unos días que no no se encontraba bien de salud; despué de contagiarse de Covid-19 tuvo complicaciones pulmonares, y ahora, la youtuber Lili Cabañas dijo en su canal que está delicado por una fuerte infección en el hígado y riñón.

"La neta estoy bien, digo, no es cáncer terminal, no es una amputación, estoy completo, mal hecho pero completo, la neta estoy bien, me canso, me pongo mal por temporadas; sigo adelante, mientras dure", expresó.

