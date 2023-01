Renata Notni y Aislinn Derbez son amigas, pero no sólo eso, el parecio físico entre ambas es tanto, que en más de una ocasión los fans de ambas actrices lo han externado en sus redes donde comparten fotos juntas.

Renata Notni, novia de Diego Boneta, acaba de cumplir 28 años, así que Aislinn, de 36, le dedicó una felicitación cumpleañera en redes sociales, en dicha imagen, en la que ambas aparecen sonriendo, el parecido es tanto que sus fans opinaron que parecían hermas gemelas.

Esta no es la única foto en la que las actrices lucen muy parecidas entre sí, en junio viajaron juntas a Ibiza, España, y postearon varias instantáneas, entre ellas unas en bikini, donde lucen sus ejercitadas figuras.

La estatura, el largo del cabello, el color de ojos y la sonrisa, son rasgos que ambas tienen en común, y por supuesto que los cibernautas no lo han dejado pasar y hasta bromean con la situación.

"Eugenio ya dí la verdad, lo hiciste de nuevo". "¿Cuál es cuál?". "Se parecen demasiado". "Divinas parecen hermanas". "Como dos gotas de agua, increíblemente parecidas. Preciosas las dos", se lee entre los comentarios.

Lee también: Aseguran que el hijo menor de Shakira vivió dramático momento con Piqué

En una de las fotos de ese viaje, Aislinn da de qué hablar pero no por no por su parecido con Renata sino porque al posar para la foto, su cabello está adentro del plato de comida, detalle que los usuarios no dejaron pasar y comentaron.





rad