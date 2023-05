Renata Notni responde a quienes aseguran está esperando un hijo de Diego Boneta

Aunque Renata Notni tiene una gran trayectoria artística, lo que la ha mantenido en medio de los reflectores es su noviazgo con el actor Diego Boneta. La pareja no solo ha destacado por las interminables muestras de amor y mensajes románticos que se dedican en las redes sociales, también por los constantes rumores sobre una posible boda y hasta la llegada de su primer hijo.

En días recientes, comenzaron a circular unas fotografías en las que aparecía la protagonista de "El Dragón" con una sospechosa pancita, lo que de inmediato levantó las sospechas de los usuarios de que podría estar embarazada del también cantante.

Hasta ahora, Renata había decidido guardar silencio, pero en un reciente encuentro que tuvo con los medios negó que vaya a convertirse en madre y hasta reveló que el bultito que se asomaba en su vestido era simplemente que comió de más: "no. No estoy embarazada, vi todos los chismes, me reí mucho. No era bebé, era el desayuno que me acababa de comer", dijo en declaraciones retomadas por el programa "Venga la Alegría".

Foto: Instagram @rennotni

Además, aclaró que aunque no descarta la idea de formar una familia, en este momento de su vida no está dentro de sus planes; eso sí está enfocada en disfrutar de su relación: "no tenemos ninguna prisa, eso llegará cuando tenga que pasar, pero por el momento no hay planes ni de boda ni de bebés ni nada por el estilo. Me quieren casar, me quieren embarazar... lo bueno es que son puros buenos deseos y eso está increíble", agregó.

Eso sí, agradeció a sus seguidores y al público en general las buenas vibras y los comentarios bonitos que tanto ella, como Boneta reciben en las redes sociales y que los han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo: “me considero muy afortunada y considero que nuestra relación es muy afortunada, porque siempre hemos recibido muy buena energía de la gente y eso se agradece muchísimo. Es muy bonito leer siempre buenos comentarios y escuchar buenos augurios”.

Sobre su regreso a la pantalla grande, Notni explicó que se siente muy orgullosa de haber crecido haciendo telenovelas y aunque no está cerrada a volver a este género, por el momento esta concentrada en crecer con otros proyectos: “Yo crecí haciendo novelas y me encanta. Televisa es mi casa, lo siento realmente como mi casa, pero ahorita estoy enfocada en proyectos distintos”, finalizó.

La actriz está disfrutando de su amor y negó que tenga planes de boda o de formar una familia. Foto: Instagram

