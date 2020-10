La generación que creció en la década de los 90 tiene fija en su cabeza una canción de una caricatura: "Es hora de Animanía, estamos locos de atar". Y aunque han pasado 22 años desde la última vez que se vieron a los hermanos Warner Yakko y Wakko, asícomo a la hermana Warner Dot, sus fans podrán volver a disfrutarlos, luego que una nueva versión de los "Animaniacs" estará disponible en noviembre.

En el adelanto de cerca de un minuto que se compartió en redes sociales se puede ver a las creaciones de Tom Ruegger, que contó con la coproducción Steven Spielberg, en medio de una temática de "Jurassic Park", en la que los personajes mencionan que dichos personajes de "extinguieron" en 1998 y "no se han visto en la tv desde la era dorada de la animación".

Bajando una colina iluminada por el sol llegan los icónicos dibujos ante los personajes de Alan Grant, mejor conocido como "Doctor Dinosaurio", y la doctora Ellen "Ellie" Degler, siendo esta última la que menciona que "estas no parecen repeticiones" por la calidad de su animación, a lo que un Spielberg animado revela que "los reanimó".

Estas nuevas historias llegarán el 20 de noviembre a un servicio de suscripción norteamericano llamado Hulu, aunque se ha adelantado que los hermanos y la hermana Warner no serán los únicos en regresar, pues también se contará con unas nuevas historias de los ratones de laboratorio Pinky y Cerebro, quienes todas las noches tenían una misma misión: tratar de conquistar el mundo.

