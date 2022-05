Rels B hará rapear a Christian Nodal en próximo dueto

El cantante español Daniel Heredia, mejor conocido como Rels B, quien comenzó a producir en la ciudad de Mallorca, y se convirtió en cantante de la mano de los productores Itchy y Buco, realizará colaboraciones con artistas mexicanos durante su estancia en el país en el contexto de su gira “Flakk Tour”.

Rels B ya ha colaborado tanto en producciones como en presentaciones en vivo con artistas de la escena urbana mexicana como lo son Gera MX, y Alemán, sin embargo, en esta ocasión durante la primera conferencia de prensa de su carrera realizada en México, se declaró fanático de Christian Nodal y es muy probable que dentro de poco se dé a conocer una colaboración entre ambos artistas.

“Tengo grandes amigos aquí en México que me tratan muy bien, pero tengo que decir que hay un artista que me gusta mucho y que consumo mucho que se llama Christian Nodal con el que ya estado trabajando, bueno no puedo decir mucho más, pero posiblemente dentro de poco saldrán cosas”, reconoció Rels B.

Por otra parte, el mallorquín hizo saber que su sueño más grande es colaborar con artistas internacionales de la escena del trap.

“Me gustaría trabajar con muchísimos, pero principalmente Post Malone, y por supuesto Bad Bunny también me encantaría”, aseguró.

El nuevo sencillo

Además, durante su trayecto a México hace una semana escribió y produjo su más reciente sencillo, nuevamente de la mano de sus productores de confianza Itchy y Buco Sounds, con la participación de Javier “Harto” Rodríguez y Lex Luthorz uno de los productores de rap más reconocidos en la escena española.

“El sencillo se llama ´No me sabe igual´, lo filmamos de camino a México en el avión, y tan solo aterrizamos lo lanzamos, tras solo una semana ya tiene más de dos millones de reproducciones, mis productores aceptan todo, con ellos tengo mucha libertad creativa, y eso propició este lanzamiento”, compartió el cantante.

Ante el repentino e inmediato lanzamiento, Rels B dijo que su proceso creativo nunca es el mismo, pues a pesar de esta veloz producción declaró que a veces puede pasar mucho tiempo en una sola canción, los temas a los que más cariño le tiene son a las nuevas producciones.

“El proceso creativo nunca es el mismo, esta canción surgió en el avión, pero a veces me puedo pasar todo un año con una sola canción, es increíble ver que este sencillo salió hace una semana y en las presentaciones en México la gente ya se la sabe, estas nuevas canciones son las que más quiero, y todavía más las que tengo guardadas en mi celular que aún no se han lanzado”, acotó.

La gira en EU

El "Skinny Flakk" como también se le conoce al cantante, tuvo ya presentación en las ciudades de Tijuana, Mérida, Monterrey, León entre otras, y se presentará el próximo 6 y 7 de mayo en el Palacio de los Deportes para terminar su estadía en suelo azteca. El artista logró Sold Out en Argentina, Uruguay, Chile y ahora también en México.

Posterior a su estadía en México, Rels B tomará camino a Estados Unidos donde realizará su primera gira, ya que la primera ocasión que iba a presentarse se le negó la entrada por posesión de drogas.

“Es bonito, llevaba muchos años deseándolo, yo tuve un problema en la primera gira que realicé, me detuvieron por posesión, mini posesión, pero ahora estoy muy contento, consumo mucha música afro, y mucho trap de ese país”, sentenció.

melc