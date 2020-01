Reinas analizan y se ríen de la 4T

El arte y en especial el cabaret tienen un papel fundamental en la sociedad: utilizar el humor y la actuación para generar reflexión de lo que pasa en un país, de allí que Nora Huerta y Cecilia Sotres, dos de Las Reinas Chulas, crearan el show 24T navideño, que estará todo enero en el Teatro Bar el Vicio, en Coyoacán.

La historia comienza con algo sencillo: Yisus no quiere celebrar su cumpleaños porque no está de acuerdo en todo lo que se dice de él o lo que se dice que dijo. Su madre, la muy tradicional y conservadora María, está consternada por la situación. Ese es el pretexto para hablar de los temas políticos y sociales del país.

“En la obra Jesús está súper enojado por lo que han hecho en su nombre, toda la mentira, es un Jesús muy hippie, de mente abierta y trata de aclarar qué cosas no las dijo él, que los evangelios no eran así. Este show no critica la fe sino lo que llegan a hacer las instituciones en nombre de la fe”, dijo Cecilia Sotres.

La obra se retomará a partir de mañana, con funciones viernes y sábados de este mes a las 21:30 en el Teatro Bar El Vicio.