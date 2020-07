Regina Orozco: Me considero una mujer gorda y que me acepto

Una reveladora charla fue la que tuvo Regina Orozco en un live de Instagram, donde habló de cosas como sus inicios en esta profesión, su pasión por el cabaret y hasta su orientación sexual.

“Aclaro, me gustan los hombres, hace mucho que no ando con ninguna mujer, pero sí me gustan”, declaró la soprano Regina Orozco.

Ella contó que en los inicios de su carrera como actriz tuvo como pareja a Ximena Cuevas, así que sus padres la corrieron de su casa por no estar de acuerdo con la situación, desde entonces sintió gran empatía con aquellos que luchan por el respeto a la diversidad.

“Siento que hemos avanzado mucho, ahora ya se habla del derecho de los transexuales hace 20 años ni de broma. Está muy atrasado en algunos lugares del país, pero en la Ciudad de México va muy bien, en Guadalajara, en Monterrey; muchos ya se animan a besuquearse en la calle, a salir del closet, pero todavía hay mucha homofobia”.

Tanto es su activismo en este tema, que asegura que ha organizado marchas, levantado actas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) porque todavía hay personas que las corren de su trabajo por su orientación sexual. Fue en esta charla que se enteró que a una profesora transexual la habían corrido de su trabajo en la Universidad La Salle, precisamente por este hecho, así que de inmediato pidió que le pasaran los datos de la afectada para ver cómo podrían apoyarla.

También compartió que esta cuarentena le dio la oportunidad de abrir su canal de youtube al lado de la dramaturga Conchi León; al cual le pusieron por nombre Par de curvas, ahí abordan el tema de la ‘gordofobia’, sus experiencias, cómo han logrado salir de esto y aceptarse.

“Yo me considero una mujer gorda y que me acepto, porque decidí mandar todo la chin.. y amar mi cuerpo, porque me cuesta trabajo. Hay todo un movimiento de cuerpo positivo y solidaridad con los gordos”.

Regina señaló que desde los nueve años la pusieron a dieta y esto fue la causa del mal metabolismo que tiene, por eso cada que hace una dieta sube de peso de manera inmediata, por eso sería complicado que una dieta de verdad funcione para ella.

Sobre el aspecto profesional, Regina comenzó reseñando su paso por el Centro Universitario de Teatro (CUT), el Conservatorio Nacional de Música y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pero un día la hija del fotógrafo Gabriel Figueroa le comentó que Jesusa Rodríguez estaba buscando una cantante porque quería hacer una versión de Don Giovanni, de Mozart, pero con mujeres. Decidió hacerla a pesar de que tuvo que dejar la escuela.

Durante una función en el Teatro La Capilla y con sólo nueve asistentes, la compañía tuvo la suerte de que estuvieran dos productores franceses que estaban buscando espectáculos para llevar a París, esto fue el inicio de un mes en la llamada ciudad luz y cuatro años de gira por Europa.

“La mejor decisión que pude haber tomado fue dejar de estudiar y hacer cabaret, mientras seguí estudiando ópera, esto a los 19 años”.

Su gusto por el cabaret nació a partir de su trabajo con Jesusa, y tuvo la oportunidad de presentarse en El Hábito, hoy Teatro Bar El Vicio, lugar donde se presentaron figuras como Tito Vasconcelos, Chabela Vargas y hasta Julieta Venegas.

Una de sus pasiones es la enseñanza y desde hace una década da clases de canto, pasión que comparte con su hija Sol Bañuelos, a quien asegura nunca le ha dado clases pero sí a la inversa, porque además de ser una buena cantante y compositora es una excelente maestra, ya que estudió pedagogía.

“Algunos dicen, claro es hija de Regina, pero a mí me da 30 vueltas, es fantástica mi hija. Ella se dedica a checar todo lo que es la técnica y yo me dedico más a la interpretación”.

Finalmente explicó que a la hora de preparar un disco desarrolla primero un concepto para un espectáculo y con base en eso va escogiendo sus canciones, es por eso que considera que los discos son un extra; excepto el álbum que realizó al lado de Omara Portuondo, que tuvo una planeación en formal.

