Regina Carrot, la youtuber que motiva a salir del club de los fracasados

Regina Carrot, youtuber motivacional, menciona que desea ser algún día tan influyente como Oprah Winfrey y Rebecca de Alba, mujeres que la inspiraron en su vida personal para producir videos que ayuden a las personas en sus problemas cotidianos y a mejorar su autoestima.

“También estoy muy inspirada en mi mamá, ella solita nos sacó adelante, fue ahí donde el papel de la mujer tomó un rol importante en mi vida porque siempre he tenido una mentora”, dijo en entrevista a EL UNIVERSAL.

La conferencista no se considera feminista, pero, de acuerdo con ella, le encanta ese movimiento social pues lucha por las injusticias que reciben las mujeres en muchos de los aspectos sociales.

“A las mujeres, en ocasiones, nos cuesta mucho salir adelante, nos pagan menos por el mismo empleo, aunque eso también es una motivación para demostrar que somos capaces, pero siempre digo, entre mujeres en vez de criticarnos, deberíamos apoyarnos, eso sí, estoy muy orgullosa de ser mujer”, declara.

Anteriormente Carrot recibió críticas en el empleo de publicista que tenía, comenta que le decían cosas como “tienes que escotarte más” y “sé más femenina”, eso es lo que tenía que enfrentar todos los días.

“Recibí agresiones, también hoy en día tengo haters en mi canal de YouTube, me dicen que si no salgo con un bikini o un vestido entallado no me darán un titular, pero no me importa, quizá me tarde más en ascender, pero seguiré siendo yo misma, una mujer no tiene que ser una Barbie”, exclama.

La youtuber considera que uno de los problemas de la sociedad actual es la instantaneidad con la que desean las cosas, resolver las distintas cuestiones o estar en otro lugar.

“La vida, hoy en día, es instantánea, quieres que te contesten rápidamente, pero quieres relaciones duraderas, trabajo a largo plazo, pero no asistes a trabajar, traicionas pero no quieres que te traicionen”, dice.

Ella afirma que en toda su carrera como influencer siempre fue ella misma, cambió sus videos de tutoriales, los cuales decidió hacer porque a otros le funcionaban, por los de motivación porque, de acuerdo con ella, eso era lo que la apasionaba y eso la ayudó a escalar rápidamente porque se siente auténtica.

“Lo mejor es ser originales, todo el tiempo la gente intenta copiar cosas que ya funcionaron. Nosotros los millenial y los jóvenes somos influenciados por las figuras públicas, pero siempre digo, independientemente si hay alguien que quieras copiar intenta ser auténtico”, comenta.

Carrot asegura que los mensajes que ella recibe no tienen que ver con “ahora uso este labial por ti” o “me teñí el cabello así por ti”, sino que los mensajes que ella recibe son acerca de los cambios positivos que ella ocasiona en la vida de su audiencia.

Carrot recibió la motivación para hacer estos videos de apoyo emocional para las personas porque, aclara, cuando era una niña sus padres se divorciaron, además fue traicionada, tuvo desamores y un manager que le robó dinero, por ello le es importante intentar ayudar a los demás.

“Es importante para mí hacer este tipo de videos porque hoy en día nos afecta lo que sucede en la sociedad, en el gobierno, en nuestra vida cotidiana, para mí es fundamental tener la autoestima alta y luchar por nuestros sueños, una persona sin aspiraciones y sin fe (sin importar la religión) no tiene motivación”, comenta en entrevista a EL UNIVERSAL

Ella tendrá una conferencia en Monterrey con la cual inicia la gira “Cómo Salir del Club de los Fracasados” (más fechas por revelar) con la que busca motivar a personas para que puedan salir adelante, mostrar que la vida es difícil, pero que si se puede, busca utilizar su posición como infliuencer para algo que ella considera bueno.

“Si tienes el poder en una audiencia, entonces úsalo para lograr algo positivo”, declara.

