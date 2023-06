Regina Blandón y Michelle Rodríguez encabezan conversación sobre los estereotipos que enfrentan las actrices en México

Regina Blandón y Michelle Rodríguez encabezaron anoche un primer conversatorio virtual, junto con colegas y recién egresadas de escuelas de actuación, sobre los estereotipos que enfrentan las actrices en México, desde el proceso de casting.

Ambas, junto con compañeras como Sophie Alexander Katz, Maria José Robles y Meteora Fonta, indicaron lo que puede generar el físico, la edad, el color de piel y hasta el origen del gremio actoral femenino.

Y en eso, no solamente participan productores y directores, sino el público y medios de comunicación que ayudan a perpetuar los estereotipos.

“Yo puedo jugar a que me saco la lotería o que los extraterrestres me coman y tenga ahora un bebé alien, pero no creen que el príncipe azul se enamore de mí o sea millonaria”, dice Michelle con respecto a los personajes.

“Es cansado, cuando uno decidió dedicarse a eso, se sabía que los no iban a estar, pero tenemos que ir cambiando, todo el mundo está cambiando. Pero falta aún mucho por hacer”, estimó por su parte Regina.

Se habló de la necesidad de que todos puedan estar representados en pantalla, acercándose más a la realidad, pero muchas veces los responsables de los proyectos carecen de esa apertura.

Y que a la mujer se le prohíbe envejecer, algo que sí se le permite al hombre, quien además accede a distintos roles y clases sociales a través de los personajes, algo que a ellas casi es imposible.

Lee también: Sia revela que fue diagnosticada con un trastorno del espectro autista: "me he vuelto completamente yo misma"

“Siempre hay algo: cuando no es el cuerpo, es el color, cuando no la estatura, hay que estar al pie del cañón e insistiendo una y otra vez que así no debe ser”, subrayó Michelle.

Alexander Katz recordó que en tv le fue quitado un personaje que ya tenía, debido a sus características físicas.

“Hace tres años leí un artículo estadounidense donde decía que las actrices de 35 años sólo representaban el 30% de la industria y a partir de ahí iba declinando, ahora hay que imaginar eso en Latinoamérica. Leí eso y dije: con razón me bajó la chamba”, apuntó.

Aclararon que en el gremio si hay personas que van entendiendo mejores dinámicas para combatir los estereotipos.

“Luego no lo hacen porque no quieran, sino porque no tienen la información necesaria para entender”, destacó Regina.

Mónica Huarte indicó que el cambio vendrá desde uno mismo, con el acercamiento al otro y preguntar cosas básicas como el qué necesita.