Regina Blandón lamenta transfobia y violencia de género hacia Paola Suárez y se le van encima en redes

Regina Blandón se sumó a la ola de apoyo que recibió la youtuber Paola Suárez tras sufrir una golpiza por parte de su novio, por los golpes tuvo que ser hospitalizada, aunque se habló de que podría haber perdido un ojo debido a los golpes, por fortuna esto no fue así y se recupera rodeada de sus familiares y amigos.

Blandón, que suele opinar sobre asuntos sociales y políticos a través de sus redes sociales, escribió un mensaje de apoyo a Paola en el que lamentó la violencia hacia las mujeres trans y pidió justicia tras lo ocurrido.

"Qué dolor y qué rabia la violencia de género en nuestro país. Y cómo y cuánto atraviesa a nuestras mujeres trans. Paola acabó en el hospital a manos de su propia pareja. Recordemos que casi siempre es alguien cercano a la víctima. No estás sola, Paola. #JusticiaParaPaolaSuarez", se lee.

Aunque varios respuestas a su mensaje fueron positivas, algunas cuestionaron su opinión y el estilo de vida de Paola Suárez y la comunidad LGBTQ+.

"¿Y porqué no dices su pareja homosexual? El chico es homosexual, es parte de la misma comunidad lgtb por lo tanto no es violencia de género". La golpeó su propia pareja. A le magistrade lo mato también su propia pareja. "No embarren a la sociedad. Esa comunidad es violenta y ahí están los hechos. Al final a la sociedad ya ni les importan. Solo los ven cuando empiezan a acosar como tanto les gusta", se lee.

Regina Blandón lamenta la transfobia

Para la actriz Regina Blandón, los niveles de transfobia en México son muy altos aunque esto se niegue, y el caso de Paola Suárez es un claro ejemplo de ello; la transfobia es el conjunto de ideas, comportamientos y fenómenos que abarcan una serie de actitudes, sentimientos o acciones negativas hacia las personas transgénero, la transexualidad o la diversidad de género en general.

Tras su primer mensaje en apoyo a Paola, Blandón escribió otro en el que se dijo impactada sobre los comentarios que estaba recibiendo su mensaje y lamentó la transfobia en México.

"¿Que México no es transfóbico? Échense nomás un clavado a las respuestas al tuit en apoyo a Paola. Lleva menos de una hora. Es brutal", se lee.

No Regina estás muy mal, sabes que es brutal? Que ayer entro un grupo armado a un hospital a rematar a unas personas entre ellas una niña de 10 años, 10 AÑOS y que ni siquiera te merezca una pequeña mención dentro de tu mundo de fantasías. pic.twitter.com/ky4I8ZvdzP — Jorge (@Jorge_gonzales6) January 11, 2024





Cibernautas descalificaron su mensaje y la señalaron por "tener un mundo de fantasía": "Que miles de personas estén dispuestas a decir la verdad no es transfobia". "¿Quieres que me preocupe porque 2 mariguanos se pelearon?". "No, Regina, México no es transfóbico, hay transfóbicos en México, sí, pero no toda manifestación distinta o que no avale el movimiento y activismo trans, es transfobia. Lo que parece ser que sí predomina en México es la ignorancia y las pocas ganas de informarse". "Si quieres que se termine la transfobia dile a la comunudad lgtb que no se odien mutuamente, entre ellos solitos se están acabando". "Decir las cosas como son y llamarles por su nombre no es transfobia. Exigir justicia para Paola no implica fingir que es mujer", se lee.

