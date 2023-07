Regina Blandón desafía la heteronorma

Para la actriz Regina Blandón es muy importante que sus proyectos de trabajo sean incluyentes y en pro de la diversidad, por eso no tiene problema en convertirse en todo un “muñeco” para la puesta en escena Mentidrags.

“Cualquier cosa que desafíe al sistema de la heteronorma y de cómo nos tenemos que ver se tiene que escuchar, gritar fuerte y decir: ‘yo puedo hacer esto, si les gusta y si no, también’. Eso es Mentidrags: cualquiera puede hacer lo que quiera y se puede expresar como sea”, comenta Regina.

En esta ocasión, el desafío es caricaturizar a un galán como Emmanuel, quien es un mujeriego y se enreda con cuatro mujeres al mismo tiempo, pero la apuesta sube porque ahora está en manos de una mujer que considera feminista.

“En México el machismo sigue muy arraigado en nosotros, y Emmanuel es víctima de una generación de hombres que creían que todas las mujeres les pertenecían, por eso es divertido hacerlo como una caricatura, para decirles que así no son las cosas”, expresa.

La actriz piensa que el que no se sigan las normas tiene mucho que ver con el espíritu de este musical, que lleva más de una década desafiando lo establecido, lo que hace que siga llenando el teatro, que cuente con un grupo de fans muy grande y que siga creciendo.

La estrella de películas como Mirreyes vs godínez y Cindy, la regia considera que lo que se está haciendo en Mentidrags es muy valiente, porque le están diciendo a la sociedad que en ese escenario hay espacio para “todes”, de acuerdo con el lenguaje inclusivo.

“El drag queen y drag king es una cultura de pura gente talentosa; yo apenas me estoy adentrando en esto como actriz y como performer, así que espero estar a la altura”.

Regina quiere que este personaje tenga buen recibimiento entre el público, pero en caso de que no, será algo que no le afectará, ya que, dice, ha aprendido a manejar a sus haters: “Cada quien consume lo que quiere, pero yo voy a disfrutar esto y al final a quien no le guste pues que diga misa”.

El proceso

La caracterización de Regina como Emmanuel se lleva alrededor de dos horas, no sólo por el elaborado maquillaje que porta, que incluye barba y bigote, o los accesorios de acción, además le deben colocar una enorme peluca rosa que está peinada al estilo de los 80, con mucho crepe y volumen.

“En mi vida diaria estoy muy en contacto con mi lado masculino, es más, lo femenino me cuesta trabajo, entonces me siento muy a gusto con este personaje. Es como un juguete ochentero, el Ken que tiene la barba partida o como el Max Steel que trae estos arneses, pero mezclado con el universo de Mentiras”, explica.

“En el maquillaje están todos los colores de las chicas, porque es un ‘todas mías’ por eso está padre, porque el drag desafía estereotipos, la heteronorma, el patriarcado y muchas cosas”.

Blandón, quien subirá al escenario del Teatro Aldama para interpretar a Emmanuel en Mentidrags a partir del próximo 5 de agosto, compartirá escenario con Rogelio Suárez (Lupita, con quien ya estuvo en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar en su versión de 2014), Regina Voce (Yuri), Carlos Fonseca (Dulce) y Fernando Soberanes (Daniela).

Transformación

Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL