Regé-Jean Page reveló lo que tuvo que hacer tras el éxito de “Bridgerton”

A pocos días de haber terminado el rodaje de la tercera temporada de “Bridgerton”, los fanáticos de la misma quieren saber todos los detalles y secretos no solo de la filmación, sino también de sus protagonistas.

El actor Regé-JeanPage, quien en la temporada 1 de “Bridgerton” interpretó al Duque de Hastings, recientemente realizó unas declaraciones llamativas sobre su vida.

Según el actor que interpretó a Simon en la serie éxito de Netflix, cuando la primera temporada se estrenó, él tuvo que esconderse en un hotel para evadir a los fanáticos de “Bridgerton”.

Esta declaración fue realizada en una entrevista en el programa “The Late Show With Stephen Colbert”. Regé-Jean Page decidió contar lo difícil que fue para él recibir tanta atención de golpe, ya que antes de que se estrenara “Bridgerton”, era un actor desconocido.



Foto: Rege-Jean Page. Fuente: Instagram @regejean

Semanas después del lanzamiento de la serie, el actor viajó hasta Belfast para rodar su próxima película Dungeons & Dragons. “Al aterrizar en Irlanda del Norte, me subí al automóvil. Mientras viajaba desde el aeropuerto, el conductor encendió la radio y estaban organizando una competencia para encontrarme”, aseguró el actor.

“Estaban como: ‘Regé-Jean Page está en la ciudad, llámanos si sabes dónde está’. Así que me escondí en el hotel durante dos o tres meses”. De esta manera, concluyó: “Básicamente no salí de mi habitación por un tiempo. Es una especie de bendición mixta sentir que todos son encantadores y me prestan mucha, mucha atención en lo que hago”.



Foto: Rege-Jean Page. Fuente: Instagram @regejean

¿Por qué Regé-Jean Page no volvió a interpretar a Simon en “Bridgerton”?

Cuando se confirmó la segunda temporada de “Bridgerton”, desde la producción de la serie de Netflix confirmaron que Regé-Jean Page no volvería a interpretar al Duque de Hastings. Esto se dio porque el actor quería hacer otros papeles y quería aceptar diversos trabajos. Incluso el actor rápidamente consiguió un rol en la película “The Grey Man” junto a Ryan Gosling y Ana de Armas.