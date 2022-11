Regañan a Galilea por hablar de Twitter

Galilea Montijo se llevó un buen regaño de sus patrocinadores. Sin pensarlo mucho, nos cuentan, la conductora del programa “Hoy” externó, en medio de la polémica de si ahora que el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, iba a cobrar por el uso de algunos servicios en la red social, que le daba igual si había que pagar o no, lo que de inmediato hizo sonar el teléfono para pedirle que cuidara sus comentarios, pues las redes sociales son necesarias para el trabajo de todos y ella es una de las principales beneficiarias, dado que por esa vía promueve distintos productos y servicios.

Eugenio Caballero se sintió como niño en Feratum



En el set puede ser serio, pero cuando se trata de diversión, el diseñador de producción y ganador del Oscar, Eugenio Caballero, no se echa para atrás. Aprovechando Feratum, festival de cine de género al que asistió, sacó su lado draculesco y con una capa negra y el cabello acomodado en forma de cuernos, gozó del certamen como un niño. Comentan sus cercanos que ya desea asistir cada año, algo que sólo su agenda se lo permitirá. Y con la hechura de varias series en camino, ni él mismo sabe si lo logrará.

Claudia Sainte-Luce no alcanza boleto para su película



Ganar en festivales internacionales como La Habana, Mar de Plata y Guadalajara no repercute en la gente. Y eso lo comprobó la cineasta Claudia Sainte-Luce, directora de películas como “Los insólitos peces gato” y “La caja vacía”, quien durante el pasado certamen de Los Cabos, no alcanzó boleto para su propia película “El reino de Dios”. En taquilla le dijeron que no había, hasta que alguien dijo de quién se trataba y tuvieron que generarle uno para entrar a la sala.

