Reencuentro de la Barby Juárez con su hija y Emilio Osorio con su padre en "La casa de los famosos" divide opiniones

Dentro de "La casa de los famosos México" las emociones no paran, y ayer dos de los habitantes fueron sorprendidos con la visita de sus familiares, la Barby Juárez y Emilio Osorio vivieron un momento muy emocionante al ver a su hija y a su padre respectivamente, sin embargo, las reacciones de ambos fueron tema de conversación en redes sociales.

La Barby Juárez no ha tenido una semana fácil, es la única sobreviviente del cuarto cielo y está nominada junto a Poncho y Wendy, podría salir este domingo, y para muchos no ha generado contenido para el reality, y ayer, con la sorpresiva entrada de su hija Natasha, los usuarios esperaban que se viviera un muy emotivo momento entre madre e hija, sin embargo esto no fue así, pues Barby reaccionó muy tranquila y sólo abrazó a su hija cuando ésta rompió en llanto y le dijo que la extrañaba mucho.

¡@maryjuarezcute recibió la visita sorpresa de su hija! 😭💝











La inesperada reacción generó memes en redes, donde los cibernautas criticaron la poca emotividad de la deportista, así como los comentarios que le hizo a su hija sobre su cuerpo y que no estaba haciendo ejercicio, pues la veía pasada de peso.

Qué onda con La Barby?? Su hija llorando y diciéndole que no se deje y levante la cabeza y ella diciéndole:haz ejercicio, huevona, etc. Ni si quiera cuando son sus 5 minutos da contenido esa mujer,más gris que pulgoso el de marimar, por eso la queremos sacar #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/830vGjtVE2 — The Prince M (@ThePrinceM35) August 4, 2023





Yo viendo a la hija de la Barby entrar a la casa/ La Barby cuando su hija entró a la casa



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/sjtelfz3vR — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) August 4, 2023





Emilio Osorio y Juan Osorio protagonizan hermoso momento

El reencuentro de Emilio Osorio con su padre Juan Osorio gustó mucho a los seguidores del reality, ambos se fundieron en un abrazo y lloraron juntos, el productor le dijo lo orgulloso que estaba de él y platicaron largo y tendido sobre algunas cosas que han pasado en el exterior, a pesar de que la indicación de la producción es que no les hablen a los habitantes del mundo exterior.

Ya lxs vi llorando con el reencuentro de @mailomarcos y su papá 😭💝











Niurka, madre de Emilio, también se mostró muy emocionada con el momento, confesó que le hubiera gustado reencontrarse con su hijo, pero asumió que a veces hay "precios altos que pagar por decir la verdad", refiriéndose a que a lo largo del reality ha estado mostrando supuestas pruebas de irregularidades de la producción.