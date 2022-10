¿Recuerdas la noche de fiesta entre Britney, Lindsay y Paris? Así reaccionó la mamá de Spears cuando volvió a casa

La distancia entre Britney Spears y su familia continua, pues todo indica que la cantante no ha perdonado los malos ratos que atravesó, por lo que recurrió a sus redes sociales para recordar el día en que su madre, Lynne Spears la reprendió, propinándole una bofetada, por haber salido de fiesta con Lindsay Lohan y Paris Hilton hasta altas horas de la madrugada, de hecho, hay una icónica fotografía que documenta aquella noche de chicas.

En noviembre, se cumplirá un año desde que Britney Spears dejó de estar bajo la supervisión de su padre, James Parnell Spears, quien estuvo a cargo de su tutela desde el 2008, pero con el paso del tiempo se develó que las decisiones que su padre tomaba tenían lugar sin el consentimiento de la cantante, pues hace poco compartió que fue ingresada a una clínica de salud mental sin su consentimiento. Además, fue James quien impedía que la relación entre Brit y Sam Asghari se consumara en un matrimonio.

Pero cuando, finalmente, Britney se convirtió en la dueña de sus decisiones no dejó atrás el pasado, en cambio, se armó de valor para alzar la voz y hablar públicamente de circunstancias que la dañaron a lo largo de los años. La más reciente se trató de un episodio poco grato que vivió con su madre, Lynne Spears, en 2006, cuando “la princesa del pop” decidió salir de fiesta junto a sus amigas celebridades, Lindsay Lohan y Paris Hilton, dejando a su mamá al cuidado de sus hijos, Sean Preston y Jayden James que, en esa época, tenían tan sólo un año y un par de meses, respectivamente.



Foto: Instagram

Para contextualizar a sus seguidores, la intérprete de “Toxic” rememoró que los hechos tuvieron lugar en la misma época en que su exesposo, Kevin Federline, se había alejado de ella. Se trató de una noche de celebración que se prolongó hasta altas horas de madrugada, situación que disgustó a su madre que esperaba su llegaba a casa, mientras vigilaba a los bebés:

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4:00 am y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré,” detalló en la publicación, por la que recurrió a utilizar una escena de la película “Una suegra de cuidado”, protagonizada por Jeniffer Lopez y Jane Fonda, donde JLo abofetea a la famosa actriz y activista.

Pero aquel momento no fue lo único que compartió la cantante de 40 años, sino que también habló de la emoción que le generó el golpe que recibió, pues aseguró que ella nunca ha tratado a otra persona de esa manera:

“Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien, supongo que nunca lo sabré”, expresó.

Pero así como esa publicación, que en la actualidad ya fue eliminada, llegó a ser vista por miles de sus seguidores, la madre de Britney también dio con el post, el cual comentó, pidiéndole perdón por su actuar y asegurándole que, hasta la fecha, seguía arrepentida por su reacción.

“¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años! ¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado”, sin embargo, las disculpas de su madre no fueron interpretadas con sinceridad por Britney, quien le contestó con un tajante: “¡Ninguna persona me defendió! Mamá, toma tus disculpas y vete a la mierda.”

