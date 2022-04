Recibe Angélica María premio en Estados Unidos

La actriz y cantante Angélica María sigue cosechando los frutos de 70 años de trabajo, porque recibió un reconocimiento por parte de la Cámara de Comercio de Hollywood, en el marco de las celebraciones por el centenario de su fundación.

"Muy emocionante porque estas cosas las dan los americanos, ya me había dado la Cámara de Comercio la Estrella de Hollywood ahora esto, la verdad me siento muy apapachada y querida por ellos, yo los amo y les agradezco tanto este aliciente que me ayuda a seguir adelante", declaró Angélica María.

La llamada Novia de México, dedicó este reconocimiento a su público mexicano, también a las personas que creyeron en su talento y siendo muy niña le dieron su primera oportunidad, sin dejar de lado a su hija Angélica Vale y a sus nietos Angélica Maciel y Daniel.

"Yo me he entregado completamente, he llevado una carrera limpia, a base de lucha, de trabajo, creo que eso el público lo ha reconocido siempre y me quieren como si fuera de su familia".

Bromeando la actriz comentó que le preocupaba dónde iba a poner el premio, porque tenía alrededor de 300 reconocimientos que le han otorgado en México, más unos cuantos de Estados Unidos, pero que no importaba porque era capaz de tirar paredes con tal de hacerle un espacio a este galardón.

En este evento tan importante para la intérprete de Eddy Eddy, estuvo acompañada por su hija Angélica Vale, quien se emocionó tanto como si hubiera sido un reconocimiento para ella también, y señaló que el que su madre lo recibiera fue una gran sorpresa, porque los artistas que se enfocan en trabajar para el mercado latino y en español, no esperan que las altas esferas del entretenimiento en Hollywood les estén prestando atención, pero el reconocimiento que recibió su madre es prueba de ello.