Ayer, 4 de noviembre, se dio a conocer que la actriz Rebecca Jones había sido hospitalizada tras presentar una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Aunque hasta el momento sólo se han dado a conocer algunos detalles de la situación de la famosa, su publirrelacionista: Danna Vázquez rompió el silencio y habló sobre el aspecto profesional de Jones, ya que previo a la urgencia médica se encontraba grabando para “Cabo” una telenovela de TelevisaUnivision.

Fue en una entrevista para “Ventaneando” donde Vázquez explicó cómo se encuentra la actriz, pues externó que su estado de salud es estable, además que fue ella quien llegó al hospital por su propio pie, ya que fue a revisión y debido al diagnóstico decidió quedarse.

"No se había querido hacer público porque ella no es algo que hiciera público, no le gusta hablar de esto ni ahondar", agregó.

¿Qué pasará con su personaje en "Cabo"?

En “Cabo”, el nuevo proyecto con el que Rebecca regresa a la televisión, la actriz interpreta a Lucía Alarcón, una señora distinguida y de sociedad.

Con respecto a esto, la publirrelacionista detalló que la mujer de 65 años ha cumplido con sus obligaciones dentro de la novela del productor Güero Castro.

“Le agradecemos muchísimo su apoyo en estos momentos. Sí han estado superpendientes y respetando el lugar de Rebecca dentro de la telenovela para que ella regrese con todas las ganas ahora que ya esté mejor de salud", dijo.

La telenovela se transmite en México en el canál de Las Estrellas a las 9:30 de la noche.

