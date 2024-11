Maná ofreció dos conciertos en Monterrey, Nuevo León, este fin de semana y, ya entrado uno de sus shows, su líder, Fher Olvera, no perdió la oportunidad de elogiar a los regiomontanos, a quienes considera personas verdaderamente trabajadoras, a tal grado que expresó que, si todo México se esforzará como lo hacen en esa parte del norte, nuestro país formaría parte del primer mundo y, por supuesto, las redes sociales reaccionan; no se quedan calladas.

Fue este 16 y 17 de noviembre cuando la banda jalisciense pisó tierras regiomontanas para presentar su "México, Lindo y Querido Tour".

Con emoción, Fher, Juan Calleros, Álex Rodríguez y Sergio Vallín, no sólo subieron al escenario de la Arena Monterrey, sino que aprovecharon el tiempo libre para visitar la región y desestresarse, luego de estar, prácticamente, dos años llevando su gira alrededor del mundo.

La banda demostró especial cariño por su público nuevoleonés, especialmente su líder que, mientras interactuaba con la audiencia, durante uno de los dos conciertos, emitió su opinión acerca de los regios y su forma de trabajar.

"Si todo México fuéramos igual de jaladores, chambeadores, que los regios, México sería de primer mundo, gracias y salud por esto, ¡qué viva México, cabrones".

Y si bien, causó la euforia, el estruendo y el aplauso del auditorio, en cuanto el video de sus declaraciones se hizo viral, Fher se convirtió en flanco de críticas.

Algunos usuarios ofendieron por la generalización que el cantante realizó, pues aseguraron que no sólo en Monterrey hay quienes se esfuerzan durante la jornada laboral, sino que México es un país que se caracteriza por ser trabajador.

"Son estupideces, todo México es trabajador".

"No tengo nada en contra de los regios, me gusta Monterrey, pero en particular he tenido la experiencia de que los regios, en el trabajo, se quejan de todo, a cada rato quieren descansar".

También hubo quienes estimaron que un gran número de trabajadores, de mano de obra, viajan de diferentes partes de la República, para trabajar en Nuevo León.

"Lo que pasa es que se mantiene por trabajadores de otros estados; Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas...".

El humor no pudo faltar con aquellas personas que pidieron a Olvera que no nutriera el supuesto ego que caracteriza a los regios.

"Dándoles más cuerda a los regios, está viendo que traen la realidad bien alterada".

"Si fuéramos regios, todos seríamos familia".

