RBD, Luis Miguel y Peso Pluma, los mexicanos con las giras más lucrativas del 2023

2023 podrá pasar a la historia como uno de los mejores años para la escena musical, no sólo pudimos ser testigos de grandes lanzamientos discográficos o la consolidación de diferentes artistas, entre ellos Bad Bunny, Shakira y Taylor Swift, como verdaderos iconos; también fue el año de conciertos imperdibles que enloquecieron a los fans y dejaron grandes ganancias a sus protagonistas.

Giras mundiales y con gran éxito, como la de The Weeknd, llegaron hasta nuestro país y recintos como el Foro Sol o la Arena Ciudad de México fueron testigos de la euforia, energía y los aplausos de cada una de las almas que se dieron cita para ser parte de ellas.

Pero no solo artistas o bandas de talla internacional lograron la gloria, también algunos talentos nacionales consiguieron tener tours que registraron tantas ventas que se colaron a la lista de las giras más lucrativas del 2023.

De acuerdo con datos del sitio especializado Pollstar, fueron 20 los artistas que conforman esta exclusiva lista y se tomó en cuenta el costo promedio por boleto para calificarlos.

Si bien este listado lo encabeza la reina del espectáculo, Beyoncé, seguida del la colombiana Karol G y la cantante P!nk, en el puesto número seis se encuentra en "Soy Rebelde tour" de la banda RBD.

El regreso de Dulce, Anahí, Maite, Christopher y Christian a los escenarios, después de 15 años de ausencia, rompió varios récords, incluyendo el de ventas pues lograron agotar las entradas de sus conciertos en cuestión de minutos . Con su show visitaron países como Estados Unidos, Colombia y Brasil y desde el pasado 30 de noviembre, se presentan en el Foro Sol de la capital mexicana.

Pero ellos no son los únicos, en el puesto 16 está "El Sol de México" con su Tour 2023. El éxito del intérprete de la incondicional, durante todo este año, superó por mucho lo que los fans habrían imaginado, y es que, aunque no es nada raro ver sus conciertos completamente abarrotados, en esta ocasión todas las fechas de su gira fueron declaradas como sold out, además la demanda hizo que poco a poco fuera abriendo más y más conciertos, llegando a más de 60 para el 2023 y extendiéndose hasta 2024.

Desde el 20 de noviembre y por siete noches , hasta el 28, Luis Miguel brilló en la Arena CDMX; sin embargo sorprendió a sus fans hace unos días al revelar que ofrecería un show más, el próximo 20 de diciembre, que vale la pena decir ya está agotado.

En el puesto 19 está el exponente de corridos tumbados, Peso Pluma, un artista emergente que en su cortísima carrera ha alcanzado grandes récords, como haber llenado el Foro Sol y agotar sus conciertos en Estados Unidos; además se ha convertido en todo un fenómeno del streaming, destronando a Bad Bunny, quien era el artista más escuchado en 2022.

Esta es la lista completa de las giras más lucrativas de este año.

1. Beyoncé; 12.511.721 dólares; 245,02 dólares

2. Karol G; 8.981.526 dólares; 177,22 dólares

3. P!NK 4.683.804 dólares; 169,16 dólares

4. The Weeknd 4.526.405 dólares; 95,81 dólares

5. Morgan Wallen 4.459.794 dólares; 207,21 dólares

6. RBD 4.436.678 dólares; 218,54 dólares

7. Drake 3.949.896 dólares; 245,32 dólares

8. Eagles 3.523.851 dólares; 276,84 dólares

9. Pearl Jam 2.558.656 dólares; 163,99 dólares

10. ENHYPEN 2.534.211 dólares; 125,59 dólares

11. Depeche Mode 2.453.567 dólares; 107,52 dólares

12. Travis Scott 2.427.655 dólares; 136,77 dólares

13. Enrique Iglesias / Pitbull / Ricky Martin 2.410.301 dólares; 172,55 dólares

14. Guns N’ Roses 2.295.255 dólares; 116,15 dólares

15. Queen + Adam Lambert 2.062.043 dólares; 148,99 dólares

16. Luis Miguel 1.948.971 dólares; 175,73

17. SZA 1.897.091 dólares; 142,78

18. Jonas Brothers 1.824.696 dólares; 122,99

19. Peso Pluma 1.801.174 dólares; 118,52

20. Lionel Richie 1.658.380 dólares; 128,63





