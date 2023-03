Raúl Sandoval se lanza contra "Ventaneando", denuncia malos tratos y burlas

Hace tan sólo unas semanas Tv Azteca, en especial el programa "Ventaneando", se vio envuelto en tremendo escándalo luego de que Yuridia hablara sobre el acoso y las críticas hacia su físico que recibió durante años, por parte de los conductores de la emisión.

La situación escaló a niveles verdaderamente graves pues la Conavim (Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres) emitió un comunicado en el que reprobaba las acciones del programa y emitia algunas recomendaciones. Incluso, Pati Chapoy, titular del programa tuvo que pedir una disculpa pública a la cantante.

Tras el caso de la exacadémica, las redes sociales recordaron a varias celebridades que pasaron por lo mismo y etre las que se encuentran Ana Bárbara, Chiquis Rivera, Paulina Rubio y Chico Che, sólo por mencionar algunos.

Aunque para muchos este tema ya habría quedado en el olvido, ahora otro exacadémico se suma a la larga lista de afectados por la televisora del Ajusco y su programa de espectáculos, se trata de Raúl Sandoval, quien en una entrevista que ofreció al programa de YouTube de Inés Moreno, reveló haber sufrido malos tratos y hasta un robo.



¿Que pasó entre "Ventaneando y Raúl Sandoval?

El cantante explicó que fue duramente criticado y hasta intentaron enfriar su carrera por no permitir cualquier cantidad de abusos que querían cometer en su contra: “A mí me paso lo mismo (que a Yudiria). Me criticaron, me quisieron enfriar mucho tiempo porque fui uno de los rebeldes que no se dejó, no de TV Azteca, (sino) de gente que estaba trabajando en ese momento que abusó mucho. Conmigo puedo decir en la parte económica, se robaron mucho dinero”, dijo.

Posteriormente, detalló el problema que tuvo con Chapoy y el reto de los conductores de "Ventaneando", quienes, asegura, se mofaron de él por intentar defender a su esposa, la actriz Fran Meric de un tipo de quiso sobrepasarse con ella en una fiesta.

Raúl explicó que la situación salió a los medios de comunicación y tras recibir cientos de críticas, el programa se comunicó con él para que diera su versión de los hechos, pero en lugar de apoyarlo, asegura, distorcionaron las cosas y se burlaron de él: "Voy y no me reciben en el foro sino en las aéreas verdes. Ahí me graban, después editan y en el foro se burlan de mí. Fue el único medio al que le había contado y se burlaron de mí”, agregó.

Aunque la situación le cayó de sorpresa, el también actor explicó que gracias a su carácter fuerte no se sintió demasiado afectado, aunque no fue nada grato saber que la gente de su misma empresa lo trataba de esta manera: “Creo que si hubiera sido una persona más frágil o con otros problemas, pues me hubiera derrumbado porque sentir que en tu propia casa te patean está cañón”.

Sobre el caso de Yuridia, Raúl le externó su apoyo total a la intérprete y hasta la calificó como una mujer sumamente valiente por no quedarse callada: "Qué valentía de desahogarse, porque es soltar las piedras del costal, yo se lo aplaudo y la apoyo, y si eso es lo que necesitaba y ahora se siente mucho mejor, bravo", finalizó.

