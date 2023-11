Raúl Briones libra la barrera del idioma junto a Rooney Mara

Sin saber inglés, Raúl Briones logró trabajar como coprotagónico al lado de Rooney Mara, la actriz de El callejón de las almas perdidas, en un filme que se encuentra en posproducción.

El ganador del Ariel por El norte sobre el vacío y Una película de policías, es el estelar de La cocina, película que se rodó el año pasado en Nueva York, bajo la dirección del mexicano Alonso Ruizpalacios.

La historia gira sobre una jornada laboral en uno de esos sitios ubicados en Times Square, donde trabajan varios indocumentados, no nada más mexicanos, sino de otros países, y el que las cosas toman un rumbo trágico.

“Es la película que más me ha demandado como actor, no hablaba nada de inglés previo a filmarla y fue nadar a contracorriente, no solo por el idioma. Pero Rooney es una compañera generosa que ayudó mucho”, detalla.

“La misma dificultad del lenguaje era también parte del personaje; es algo normal que pasa en la vida real cuando alguien se va para allá e intenta comunicarse”, recalca.

La cocina, un filme de corte independiente para los estándares estadounidenses, es producido por el propio Ruizpalacios (Güeros) junto con sus socios Ramiro Ruiz y Gerardo Gatica, contando con el apoyo de una compañía norteamericana y un productor sueco.

Se espera tenga estreno en algún festival internacional de 2024, apuntando a Berlín, donde el director ha presentado sus más recientes largometrajes.

Con los charolastras

Briones, cuyo trabajo también ha sido visto en Club de Cuervos y Falco, espera también el lanzamiento de La Máquina, serie sobre boxeo protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna.

En la producción para Hulu Original, Gael (Mozart in the Jungle) interpreta a un pugilista en el ocaso de su carrera, Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars), a un promotor que le consigue una oportunidad para buscar el título, teniendo que hacer frente a lo oscuro de una organización poderosa.

“Lo que puedo decir es que paso mucho tiempo con el personaje de Gael, no se puede saber más porque es spoiler (risas), pero creo se va a ver a Gael en el mejor momento de su carrera”, considera.

Apenas la semana pasada, Briones estuvo en el Festival Internacional de Monterrey, donde la cinta Un mundo mejor, que protagoniza, ganó el premio a Mejor largo de ficción mexicano.

En esta producción interpreta a un hombre que sufre las consecuencias de un secuestro exprés en Monterrey, como la agorafobia, el miedo a salir de casa.