Raúl Briones casi dejaba el uniforme

Raúl Briones, quien protagonizó el filme dirigido por Alonso Ruizpalacios Una película de policías, en algún momento pensó en dejar de lado el proyecto.

En la cinta, Raúl interpreta a un oficial honesto que tiene una relación íntima con una compañera, y a quien finalmente el influyentismo termina por arrebatarle su placa,

Para la historia, los guionistas Alonso Ruizpalacios y David Gaitán entrevistaron a una pareja de policías y con ese material recrearon escenas de las anécdotas compartidas y dieron vida a los personajes con los actores Raúl Briones y Mónica del Carmen, actuación que los coronó como mejores actores femenino y masculino en los premios Ariel.

También para el papel ambos histriones ingresaron a la academia de policía donde junto a jóvenes de todas edades y ciudades de origen del país terminaron su formación como policías.

“Retóricamente sí pensé en abandonarlo, todas las personas deberíamos tener la oportunidad de pensar si lo que hacemos nos viene bien o nos viene mal; lamentablemente, dependiendo del empleo que tengas es que puedes hacerlo o no”, comentó Raúl en entrevista.

“Obviamente yo tenía un contrato con el cual no era tan fácil salirme del proyecto sin consecuencias legales, pero fue complicado en términos de ética, fue un desgaste moral”, agregó.

6

PREMIOS ARIEL

obtuvo Una película de policías, que protagoniza Raúl Briones.



En la película, la ficción se combina con la realidad y es ahí cuando Raúl comparte sus pensamientos a través de una bitácora solicitada por el director donde relata las dudas y miedos que sentía durante el proceso.

Pero lo que realmente lo orilló a pensar en retirarse del filme era ver las aspiraciones reales de sus compañeros en la academia. Muchos de ellos llegaban con una vocación de servir a la seguridad del país o perseguían el sueño desde pequeños.

“Me costó entender que yo como actor estaba dentro de un docuficción donde me estoy entrenando como un policía pero yo no voy a rifarme allá afuera y mis compañeras y compañeros sí. Estar tan metido ahí sintiendo que estaba tocando la realidad, que al mismo tiempo fuera atractiva me cuestionó éticamente”.