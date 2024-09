Aunque sabe de todos los comentarios fuera de lugar que ha hecho Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”, Raúl Araiza esta consciente de que el influencer es una pieza importante para que el programa tenga entretenimiento y saborcito entre la audiencia. “Siempre hay villanos, si no hubieran tipos que le dicen de cosas (a Arath) no habría historia, en el anterior si no hubiera habido team infierno, no resaltaría el otro. En ‘Big Brother’ también éramos malosos nosotros. Es un juego, se trata de ganar uno. Cómo eran Catalina Creel (‘Cuna de lobos’, Darth Vader (‘Star Wars’)… Todos los villanos que se cuentan es lo mismo, sin él (Adrián) no habría casa, es importante tener inteligencia emocional”, considera.





Prohíben a Camila Valero opinar sobre temas “delicados”

A Camila Valero, protagonista de “La historia de Juana”, le están poniendo ciertos límites al momento de expresarse, pues para no dañar su imagen le pusieron restricciones sobre los temas que puede abordar públicamente, evitando cualquiera que sea delicado. “No hablará sobre temas de violencia de género, de ‘La Casa de los Famosos’ tampoco, muchas gracias, nada más va a hablar de ‘La historia de Juana’”, sentenció el personal que la acompañaba. Así, la hija de Stephanie Salas y nieta de Sylvia Pasquel se limitó a hablar de su trabajo en la telenovela que acaba de concluir.





La hija de Stephanie Salas debutó en las telenovelas.





Dejan serie sobre José Alfredo en stand by

Una serie sobre la vida de José Alfredo Jiménez, autor de “El jinete” y “Un mundo raro”, se encuentra en stand by, luego de que los cambios en Max hicieron que la plataforma se bajara del barco, a lo que se sumó la muerte del hijo de la leyenda guanajuatense y que llevaba asuntos administrativos. Ahora el guión ya terminado está esperando el momento adecuado para seguir adelante. Quienes lo han leído apuntan que estaría listo para filmarse mañana mismo de ser necesario.