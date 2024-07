Raquel Bigorra no baja de "odiosísima" a Niurka

Raquel Bigorra recuerda las declaraciones que Niurka Marcos llegó a hacer en su contra, motivo por el que la considera una persona odiosa, pues también reconoce que, antes de tratarla, creía que era una mujer encantadora.

Pese a que ambas son cubanas, no existe ningún tipo de amistad entre ellas, así lo dejó entrever este fin de semana Bigorra durante su visita a "Faisy Nights".

La cantante participó en la dinámica "Diosa u Odiosa" , en la que el Faisy le mostraba fotografías de algunas de sus colegas, para que clasificara en qué categoría consideraba que pertenecían.

Entre ellas, el conductor le enseñó a varias amigas suyas, como Vielka Valenzuela, Lorena Herrera y Wendy Guevara, a quienes incluyó en la escala de diosas.

Pero cuando Raquel vio el retrato de Niurka, no sólo se deformó la sonrisa que enmarcaba sus labios, sino que usó el aumentativo de "odiosísima" para referirse a ella.

La conductora explicó que, en más de una ocasión, la cubana se ha referido a ella de forma muy negativa, lo que produjo que dejara de tenerla en buen concepto, pues antes era una artista que admiraba mucho.

"Ay Dios de mi vida... chispas, ¿les platicaré o no les platicaré?, es odiosísima, odiosísima, y también para mí era una diosa, me encantaba y hasta compartimos una vez y todo", dijo.

Sin embargo, a Bigorra no le gustó que Niurka hiciera comentarios negativos sobre la presentación que tuvo dentro de "La casa de los famosos México", a la que volvió luego de ser expulsada, para ofrecer un espectáculo privado para las y los habitantes de la casa, junto a la Sonora Dinamita.

"¿Ya ves que se prende, amigo?", le dijo a Faisy. "Regreso a cantar, llevo a la Dinamita, estuvo padrísimo, pero tú no sabes el hate que me tiró... me hizo el trending topic, feo, feo el hate", detalló.

Aunque precisó que es una persona que no invierte sus energías en comentarios negativos, motivo por el que ha tratado de no engancharse con la opinión que la vedette tiene acerca de ella.

"Me conoces, yo no me engancho, ni le contestó, yo creo que lo mejor es dejarlo pasar".

Otra de las famosas que expresó que le parecía "odiosa" fue Bárbara Torre, que fue su compañera de reality en la primera temporada de "La casa de los famosos México".

