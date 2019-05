Raquel Bigorra calla por sus amigos.

Ser amiga de dos personas que están atravesando por polémicas en el mundo del espectáculo no es fácil. Pero cuando has pasado por cosas similares puedes defender un poco más a tus amigos, como en el caso de Raquel Bigorra, a quien se le preguntó por la situación de Michelle Vieth (quien se especula ha sido engañada por su pareja) y por otro lado, de su amigo Daniel Bisogno (del que se ha difundido una presunta violencia hacia su pareja). La conductora sólo comparte que son sus grandes amigos y que hay niños de por medio, que se debe tener mucho cuidado con lo que se dice, por eso es mejor no hablar.

Alejandra Guzmán arranca sin Frida.

En pleno inicio de su gira en Estados Unidos, Alejandra Guzmán se las está arreglando para evadir a los medios de comunicación, luego de las constantes declaraciones de Frida Sofía en redes sociales y de que reconociera el distanciamiento que tiene con su hija, quien ya anunció que prepara un proyecto musical. La artista comenzó teniendo como invitados a algunos de sus seres más queridos, como su papá Enrique Guzmán, y sin la presencia de la que hasta hace poco había sido su cómplice, su primogénita.

Llevarán a la tv último proyecto de Fernando Gaitán.

Yo no soy Mendoza, el último proyecto que realizó el escritor colombiano Fernando Gaitán (el creador de Yo soy Betty la fea), será llevado a la televisión bajo la producción de Sony Pictures, de acuerdo con el Semanario Produ. Se trata de una comedia con tintes de drama que se grabará entre México y Colombia, y cuyo elenco e inicio están por definirse.