Rapero reacciona violentamente contra una de sus seguidoras luego de que lo tocara: VIDEO

El rapero Busta Rhymes, cuyo nombre real es Trevor Smith, protagonizó un momento tenso mientras caminaba por un aparente aereopuerto, pues una de sus fanáticas se le acercó “demás” y este reaccionó de forma violenta.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que el intérprete de “Gimme Some More” avanza en un lugar de Las Vegas mientras está rodeado de su personal de seguridad y de fans, cuando de pronto: una seguidora identificada como Nikita Mathis, se aproxima y le da una nalgada.

Ante ello, el rapero de 50 años voltea y le lanza una bebida.

Aunque probablemente Mathis no pudo esquivar el líquido, el clip se corta en el momento exacto en el que se percibe el rostro molesto de Rhymes.

Luego de la incómoda interacción, la seguidora se disculpó públicamente por tocar sin su consentimiento al famoso.

Mediante un comunicado en el portal de noticias “The Shade Room “, Nikita dijo que todo sucedió porque se sentía emocionada de conocer a su ídolo.

"No fue mi intención tocar su trasero, sinceramente, estaba feliz de conocerlo y quería una foto siendo un fanática desde hace mucho tiempo”, se lee.

Asimismo reconoció que aunque estuvo mal su acción: “Él es BUSTA. Sentí que posiblemente podría tomar una foto”.

De acuerdo con “Newsflare”, la persona que grabó el incidente aseguró que cuando Busta volteó visiblemente molesto con su fan, esta le suplicó pero eso lo molestó aún más al grado que se alejó sin decir una palabra.

“Finalmente se dio la vuelta y se fue”, contó.

Previo al suceso, el cantante fue visto charlando con empresarios en el Magic Apparel Trade Show de Las Vegas.

Busta was not feeling that had to throw the drink on her.. I don’t blame him pic.twitter.com/CgX4fI3PNT

— DJ Kam Bennett (@KameronBennett) February 14, 2023