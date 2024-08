Rammstein aborda las acusaciones de abuso sexual contra su vocalista

A través de su cuenta de Instagram, la banda alemana Rammstein publicó una carta dirigida a sus fanáticos en la que abordaron las acusaciones de abuso sexual y acoso que enfrenta Till Lindemann, el vocalista de la agrupación.

En mayo de 2023, surgieron diversas denuncias en las que mujeres, en su mayoría pertenecientes al grupo de seguidores conocido como “Row 0”, afirmaron haber sido víctimas de conductas sexuales inapropiadas bajo la influencia de drogas en fiestas posteriores a los conciertos.

Tras la investigación realizada por la Policía Alemana, las autoridades concluyeron que no había pruebas suficientes para inculpar a Lindemann por la falta de evidencias y testimonios concretos, ya que las acusaciones se realizaron en medios de comunicación en lugar de ser presentadas directamente al personal judicial.

Schneider se pronunció contra los señalamientos de abuso que varias mujeres han hecho en contra de Lindemann. Foto: Instagram

Aunque no es la primera vez que emiten un comunicado al respecto, Rammstein ha vuelto a hablar el tema al cierre de su tour 2024. “Queremos agradecerles enormemente a todos nuestros fans, amigos y visitantes de nuestros conciertos. Gracias por su calidez y su apoyo en esta gira. Gracias a ustedes, somos una banda que ha vuelto a encontrar su alegría en la música y en el escenario. Cada concierto fue un acto de sanación para nosotros. Les agradecemos por eso”, se lee en el documento oficial.

Rammstein añadió que están tomando con seriedad los señalamientos hacia Lindemann, aunque los consideran “exagerados” o sin fundamento. Reconocen que esta problemática les marcará durante un largo tiempo y que cada miembro de la banda la está abordando de manera diferente. “Nos gustaría agradecer especialmente a nuestras familias y seres queridos por su apoyo y amor sin restricciones; ellos también se vieron muy afectados por las acusaciones y el tratamiento que los medios de comunicación dieron a las mismas”, dijeron.

La carta también extendió agradecimientos a su equipo, quienes les han manifestado su apoyo y permanecieron fieles a pesar de las “adversidades”. “Esta gira masiva por estadios con este gran espectáculo y este escenario extraordinario ha llegado a su fin después de 135 conciertos en cinco años con seis millones de fans. No es Rammstein. No somos nosotros. No son ustedes. El camino continúa. ¡Adiós, adiós, ADIÓS!!”, concluyó.

A lo largo de la gira, Rammstein enfrentó intentos de boicot en sus conciertos. En ciudades alemanas, por ejemplo, cientos de seguidores llegaron a ofrecer sus entradas a través de plataformas como "Fansale", incluso a precios inferiores a los de compra, después de que estallara la noticia. En los últimos años, no era posible adquirir entradas en vísperas de los conciertos de la popular banda alemana, ya que se agotaban meses antes.

*Con información de EFE.