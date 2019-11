Carlos Rivera nunca niega su pasado, al contrario, aplaude que él, viniendo de un pueblo pequeño, haya podido encontrar en La academia la oportunidad para hacer su sueño realidad: el de convertirse en un gran cantante. Ahora que se estrena una nueva edición del reality show en Azteca, tanto maestro como directivos recuerdan a Carlos con cariño, ya que incluso han trabajado con él muchas veces, pero un deseo del productor, Ángel Aponte, es que el ex académico vuelva a la casa para motivar a los alumnos. De hecho, dice que sostuvo una charla con él hace poco, y aunque no ahondaron en el tema, el productor no descarta que le extienda la invitación formalmente antes de que concluya el concurso. ¿Aceptará Carlos Rivera?



No preguntas personales para El profesor

El actor Álvaro Morte (conocido mundialmente por su papel de El profesor en La casa de papel) visitó México para promocionar su nueva serie, El embarcadero, pero eso sí, antes de empezar las entrevistas con la prensa, su equipo aclaró que la celebridad no contestaría nada que tuviera que ver con su vida personal y su familia, esto porque al actor le gusta dejar su vida privada fuera de los reflectores.



Si los famosos muestran a sus hijos, que cobren: Andrés Palacios

Andrés Palacios opina que si algunos famosos aceptan que se conozca a sus hijos, es mejor que le paguen (los medios de comunicación) y así poder generar un ingreso extra y tener un guardadito para alguna emergencia, pues no ve con malos ojos aquellos padres famosos que lo llegan a hacer. “Muchas cosas que son comercializables también ayudan para pagar las colegiaturas, de pronto funciona; si está padre, siempre y cuando esté consensuado, con autorización, con los padres o tutores de los menores, porque el hecho de ser menor inevitablemente impide que sean expuestos”.