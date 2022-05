¿Quién es Vicente Serrano, el periodista agredido por Héctor Suárez Gomís?

El periodista Vicente Serrano denunció que Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente, luego de encontrarse por casualidad en un café de la plaza Artz en el Pedregal.

De acuerdo con el excolaborador de "La Octava", el actor rompió sus lentes y amenazó con "romperle su madre".

Serrano es conocido como creador de contenido en Youtube del canal Sin Censura Media.



Espacio independiente

Según se lee en su canal de YouTube, Sin Censura con Vicente Serrano es un espacio independiente y libre como el viento.

Asegura que en su canal "hablan de las cosas que a los chayoteros no les interesa, no se atreven o no les conviene informar porque no van a morder la mano que les da de tragar".

"Aquí destapamos las chingaderas que hacen y dicen los políticos. Tenemos autoridad moral para exigirles a todos porque no queremos hueso ni nos interesa el dinero de partidos, candidatos o gobierno".

En su cuenta de Twitter cuenta con más de 483 mil seguidores.

Cabe destacar, que Vicente estudió en la Universidad de Santa Ana College en California, donde se graduó como periodista.



Ya se presentaron en la Fiscalía de la CDMX



De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, Vicente Serrano y Héctor Suárez ya se presentaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México. De acuerdo al periodista Carlos Jiménez, Vicente Serrano y Héctor Suárez ya se presentaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Al actor se le acusa de daño en propiedad y amenazas.

HÉCTOR SUAREZ @PelonGomis PERMANECE en @FiscaliaCDMX declarando tras acusaciones de @_VicenteSerrano

-Serrano llamó a agentes de @SSC_CDMX

-Reconoció q se acercó a la mesa donde Héctor comía en Artz.

-Dijo q entonces él lo agredió.

-Ahora lo acusa de Daño en Propiedad y Amenazas pic.twitter.com/d0UIYuLRnJ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 5, 2022

lr/cls