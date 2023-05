¿Quién es Tekashi 61x9nine? el nuevo amor de Yailin la más viral, ex de Anuel AA

Yailin La más Viral parece haber dejado atrás a Anuel AA que sigue llamando la atención de su ex, Karol G. Aunque para muchos es todo un montaje para llamar la atención y que se hable de él. Lo cierto es que mucho seguidores no han dudado en decirte que solamente hace el ridículo y que la colombiana no quiere saber nada con él.

Lee también: Roberto Palazuelos revela que exesposa e hijos de Andrés García buscan demandar a Margarita Portillo

Pero su más reciente ex parece haber empezado una relación con otro músico. Se trata de Tekashi 61x9nine, un artista emergente en el mundo de la música, conocido por su estilo único y su música llamativa. Debutó en el 2014 con su sencillo “69” y ha hecho colaboraciones con Nicki Minaj, el mismísimo Anuel AA, Murda Beatz, entre otros. También es conocido porque con frecuencia enfrenta problemas legales por diversos delitos Su llegada a la vida de Yailin ha despertado el interés de los fanáticos de ambos, generando una gran expectativa por lo que depara esta nueva relación.

“El cantante Tekashi 61x9nine anda tras Yailin La más Viral. Desde hace un mes Tekashi está intentando acercarse a ella. Ya se han producido varios encuentros. El miércoles pasado pasaron la noche juntos en el hotel Jaragua de Santo Domingo”, detalló Jordi Martin para su canal de YouTube. Si bien llegaron por separado y tratando de pasar desapercibidos, se hospedaron en la misma habitación.

Lee también: Paty Cantú revela que sufrió el Síndrome del impostor por los tratos que recibía de Mario Sandoval: "era el adorno”

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al respecto. Sin embargo, Jordi Martin asegura que Yailin La Más Viral se encuentra esta semana en una Villa en Punta Cana, en República Dominicana, justamente para encontrarse con Tekashi, una vez que termine sus compromisos en Estados Unidos.

El rumor del supuesto romance entre Yailin La más Viral y Tekashi surge días después de que Anuel AA declarara públicamente su amor por Karol G y la serie de ofensivas contra Feid, el supuesto novio de la colombiana. Por ese motivo es que muchos sospechan que lo de la influencer es una puesta en escena en despecho a la actitud del padre de su hija.