¿Quién es Rels B, el cantante que abarrotó la Condesa con su música?

Aunque de origen español, el cantante Rels B siempre había tenido como objetivo de vida y en su carrera musical triunfar en México, así lo expresó en su concierto en el Foro Sol el 7 de mayo del año pasado.

"Estoy muy nervioso México, de verdad muchas gracias por cumplir este sueño, ustedes son los que hacen que yo esté aquí el día de hoy, están cumpliendo el sueño de un niño", expresaba el español ante un recinto completamente lleno.

Sus primeros pasos en la industria fueron desde su departamento, componiendo canciones, grabando sonidos, haciendo samples y cantándole a sus sueños; quizá fue por eso que utilizó un escenario muy similar para presentar su nuevo disco: el balcón de un departamento de la Condesa, en la capital mexicana.









Esta tarde, el español abarrotó las calles de esta zona cuando, con tan solo una bocina, salió a la terraza que daba a la calle y a todo volumen saludó a sus fans y compartió con ellos su música, ocasionando así una tremenda fiesta y, sobre todo, mucho caos vial.





Así se vivió el lanzamiento del disco de Rels B en la Condesa.





Así ha sido el paso de Rels B por México

Sus primeros shows en nuestro país fueron en ciudades como Tijuana, en foros pequeños para apenas 200 personas. Su primer disco “Player Hater”, fue grabado completamente por él, pero fue hasta “Boys Don't Cry”, que su música comenzó a internacionalizarse.

En 2021, cuando ya contaba con una amplia cantidad de seguidores, el cantante fichó con Sony Music una decisión de la cual se retractaba tan solo un año después: "Pensé que fichar por una multinacional me cambiaría la vida, pero no; lo que te cambia la vida es un buen manager. No me arrepiento, aprendí muchas cosas”, contó en 2023 a El País.

Con su independencia musical de vuelta, decidió continuar su carrera y publicó “La isla LP” durante la pandemia, y posteriormente “Smile Bix”, disco con el que se presentó por primera vez en un recinto importante en México, el Palacio de Los Deportes en 2022.

Sin embargo; la fama que iba adquiriendo no lo nublaba de su objetivo, seguir apoyando los sueños de otros artistas de su ciudad de origen Mallorca, España.

“Mi madre vive por ahí, entonces paso continuamente. Mis amigos siguen ahí, es una etapa de vida que recuerdo con mucho amor, pero ahora estoy en otra que también está genial, esa parte de mi barrio sigue ahí presente…Ahora estoy de gira con V Gómez un artista de Mallorca que es amigo mío del barrio, y lo estoy llevando a toda la gira, con él abrimos los conciertos, para ayudar a la gente nueva, darle visibilidad”, compartía Rels B a EL UNIVERSAL en 2022.

En aquel momento comenzó a sentir el verdadero cambio en su vida, pasó de cantar ante 200 personas a una audiencia de más de 60 mil, y su música ya no solo era escuchada por fas locales; ahora y gracias a las plataformas, tiene más de 22 millones de oyentes.

“Eran diferentes emociones, ahora ya sabes que hablas para el mundo, antes no. Antes era: bueno hacemos lo que nos gusta y lo subimos, era otro feeling, pero ahora me siento más profesional y mucho más realizado porque sé lo que hago, estoy en un momento donde estoy bastante encontrado conmigo mismo”, afirmaba el intérprete de “Afrolova”.

En su trayectoria ha compartido escenario con artistas de la talla de Nathy Peluso, Duki, Nicky Nicole, Aitana, Rosalía, Gera MX y Kenia Os, cuya canción "Por dentro" se viralizó casi de inmediato en redes como TikTok.

