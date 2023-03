Alessanda Rosaldo aseguró que no tenía ni la menor idea del nuevo escándalo que rodea a Kalimba, luego de que la cantante Melissa Galindo lo acusara públicamente por haberla tocado de forma indebida así como por insinuársele sexualmente, pues no sólo destacó que no estaba enterada de la noticia, si no que no conocía quién era la denunciante.

Han pasado más de 13 años desde que Kalimba se enfrentó a una acusación de abuso sexual por primera vez, en la que estuvo involucrada una joven menor de edad, pero ahora es la cantante Melissa Galindo quien ha alzado la voz, al compartir la historia que vivió al lado del músico hace tres años, con quien estaba trabajando en la producción de su álbum como solista.

Melissa Galindo acusó a Kalimba, públicamente, por abusar de ella sexualmente, hace tres años, cuando el músico iba a producir su álbum debut. Fotos: Instagram

A propósito de los señalamientos de Melissa, las cámaras de “Venga la alegría” cuestionaron a Alessandra Rosaldo que, junto a Sentidos Opuestos, participa en el “90´s Pop Tour”, donde Kalimba es su compañero, acerca de qué opina sobre la situación que enfrenta, pues Galindo ya dijo que piensa emprender un proceso legal en contra del cantante que a su vez, también ha asegurado que está listo para ampararse.

Sin embargo, tal parece que la intérprete de “Amor de papel” no estaba enterada de la situación que enfrenta su compañero de gira, pues cuando le hicieron el cuestionamiento, Alessandra destacó que, aunque sabía que no le creerían, no estaba enterada ni de los hechos ni de quién era la persona que estaba acusando al cantante de 40 años.

“Hijole, igual y no me vas a creer, pero no sé de qué me estás hablando, no tengo absolutamente nada qué opinar porque desconozco el tema, prefiero no opinar del tema… no sé de qué hablan, ¿quién es Melissa Galindo”, dijo desconcertada. “No tengo idea de qué me están hablando, no sé quién es Melissa Galinda y no sé qué está pasando”, destacó.

De lo que sí emitió una opinión fue acerca de la solidaridad que las y los integrantes de OV7, aplaudiéndola, pues aseguró que ellos, más que nadie, conocen a Kalimba por todos los años que han trabajando con él.

“Me parece maravilloso que se defiendan entre compañeros, ellos son hermanos de vida, llevan toda la vida trabajando juntos, si alguien conoce a Kalimba son precisamente sus compañeros de OV7 y me parece hermoso que se apoyen unos a otros, claro”, señaló.

Esto es lo que Melissa Galindo vivió a lado de Kalimba

Melissa Galindo es una cantante de 34 años, originaria de Culiacán, que participó en realitys como "la Voz México" y también estudió en el CEA. Foto: Instagram

Entre las acusaciones que Melissa, la cantante de 34 años ha relatado que vivió una serie de situaciones incomodas cuando Kalimba comenzó a propiciar acercamientos físicos, como en una ocasión en que recordó que, tras abrir un concierto del músico en Monterrey hace tres años, de regreso al hotel donde se estaba hospedando, el cantante pasó sus manos por sus genitales de la dejándola completamente en shock.

“Fui de telonera, después del show fuimos a cenar; él estaba tomado, yo había tomado dos martinis (los que me conocen saben que no tomo mucho) y después de la cena dijeron que la querían seguir en un antro, como para festejar, yo les dije: “-Please no, a mí llévenme a mi cuarto de hotel”, y en camino ,yo iba sentada normal y me agarró la rodilla, de pronto sentir que algo tocó mi vagina, ósea su manó recorrió hacia arriba”, detalló.

Otro de los testimonios que Galindo ha compartido en sus redes sociales fue la ocasión en que Kalimba y su manager la llamaron, mientras estaba nen estado inconveniente, para que se reuniera con ellos en una fiesta, invitación declinada por la cantante, pero su insistencia fue tal -según relata la cantante- que fueron a buscarla a su departamento y, más tarde, de vuelta a la casa del músico, mientras se transportaban en auto, este le tocó un seno.

“Cero a salvo me sentía de hacer escándalo”, destacó la música que recuerda que, luego de unos minutos en los que el artista mexicano le habló de los planes que tenía para el lanzamiento de su disco y su show, Kalimba volvió a aproximar sus dedos a sus genitales, por lo que a Melissa ya no le quedó duda alguna de que no eran alucinaciones, sino que el músico estaba buscando un acercamiento, pues en principio, justificó su actuar por su embriaguez.

Ante estas declaraciones, en redes sociales se pueden leer más comentarios en contra de la cantante que a su favor, pues son muchas y muchos usuarios que han emitido su apoyo al músico, asegurando que no creen en las palabras de Melissa, quien por videos que corresponden a años pasados parecía tener una muy buena relación con Kalimba.

