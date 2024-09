Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro "El Potrillo" Fernández, interpretará el Himno Nacional en la pelea de box de Saúl "El Canelo" Álvarez y Edgar Berlanga que se llevará a cabo el sábado 14 de septiembre en Y-Movile Arena en Las Vegas.

Camila es una cantante de música regional mexicana, pertenece a la dinastía Fernández, encabezada por el fallecido "Chente", un ícono de la música mexicana y el mariachi.

La Fernández, como también se le conoce, lleva una década en la escena musical, debutó en 2024 junto a su padre Alejandro Fernández en el MGM Gran Hotel & Casino de Las Vegas, donde interpretó el sencillo "Hoy tengo ganas de ti".

Camila comenzó su formación musical en la Escuela de Música Semper Altius en Guadalajara, complementó sus estudios en La Jolla Piano Institute de California, cuenta con un par de ciclos realizados en la Berklee College of Music de Boston.

A la par de la música, donde recientemente estrenó el tema "Pudimos ser", participó en el reality "MasterChef Celebrity"; Camila cumplió una promesa que le hizo a su abuelo Vicente Fernández al hacer un disco de mariachi, lo cual significó un reto que quería asumir principalmente para demostrarle a su abuelo “de qué estaba hecha”.

Previo a encausar su camino en el género regional, Camilo probó suerte en otros géneros, pero finalmente encontró al respuesta en el regional, terreno en el que no sólo su abuelo triunfó, sino su papá y su hermano Alex.

“Cantar mariachi no fue difícil, difícil fueron tantos años de tratar de encontrar mi sonido, mi autenticidad. Andaba distraída en otros géneros, pero (el mariachi) fue algo que se me dio súper fácil y bonito. Todo mundo me decía: ‘aquí tenías que estar’. Y es que me estaba descubriendo, pero ya me encontré ", contó Camila hace unos meses a EL UNIVERSAL.

Camila Fernández, de 26 años, está casada con Francisco Barba, con quien tiene una hija de tres años llamada Cayetana, adoración de su abuelo Alejandro Fernández.

