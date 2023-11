Camila Fernández cumple promesa a su abuelo, Vicente

Para Camila Fernández hacer un disco de mariachi significaba un reto que quería asumir principalmente para demostrarle a su abuelo, Vicente Fernández, “de qué estaba hecha”.

La cantante de 25 años cuenta que mientras buscaba su propia voz en distintos géneros musicales, su abuelo, uno de los mayores exponentes del regional mexicano, le pidió que hiciera un álbum con mariachi.

“Le dije: ‘Claro, Tata y yo voy a escribir las canciones’”, recuerda Camila en entrevista.

Sin embargo, antes de terminar ese disco, Vicente falleció debido a una enfermedad neurológica el 12 de diciembre de 2021, por lo que a Camila le quedó pendiente aquella promesa.

“Nos tocó despedirnos en la cama de hospital y le dije todo. Pensé: ‘quiero que me escuche y sepa que le agradezco’, pero él ya no reaccionaba... fue muy triste, pero al menos tuve la dicha de despedirme”, relata.

Ahora que finalmente cumplió ese sueño, Camila asegura que se encontró a sí misma, así como su rumbo musical, donde también su papá, Alejandro Fernández, y su hermano Alex han destacado.

“Cantar mariachi no fue difícil, difícil fueron tantos años de tratar de encontrar mi sonido, mi autenticidad. Andaba distraída en otros géneros, pero (el mariachi) fue algo que se me dio súper fácil y bonito. Todo mundo me decía: ‘aquí tenías que estar’. Y es que me estaba descubriendo, pero ya me encontré ”.

Su disco Camila Fernández incluye clásicos rancheros como “Fue un placer conocerte”, “La venia bendita” y “Volver, volver”, este último convertido en un éxito tras la interpretación de su abuelo, a quien le dedicó el tema “Aquí lo siento”.

“Crecí con las canciones de mi papá y de mi abuelo y ahora es un honor que muchas niñas puedan crecer con mi música, especialmente mi hija Cayetana, me daría mucho gusto que estos temas formen parte de su generación”, indica la artista.