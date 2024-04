¿Quién es Alberto Guerra, el invitado VIP en el segundo concierto de Madonna?

El nombre de Alberto Guerra se ha convertido en tendencia en las redes sociales, esto luego haber sido el invitado especial de Madonna durante su segundo concierto en la capital.

En un momento del show y a petición de la cantante, el actor subió al escenario para fungir como juez de una atrevida competencia entre sus bailarines. Aunque la participación de Guerra solo duró unos segundos, fue tiempo suficiente para acaparar las miradas y convertirlo en una de las personalidades más buscadas de Internet.

Días previos, ambas celebridades aparecieron en una reciente edición de la revista inglesa Re-edition, en el que la reina del pop aparece posando junto con el histrión, a quien expresamente solicitó que fuera él y que compartió en redes sociales.





Pues si… el actor Alberto Guerra invitado de #Madonna esta noche en el Palacio de los Deportes!!! pic.twitter.com/RCBvO6B9Pw — 🤓EDGAR ESTRADA (@EDOGARUM) April 22, 2024





¿Quién es Alberto Guerra?

Alberto Óscar Guerra Ramos, de 42 años, es un actor originario de La Habana, Cuba, pero nacionalizado mexicano. Actualmente está casado con la también actriz, Zuria Vega, y es padre de tres niños Penélope (de una relación anterior), Luka y Lúa.

Su carrera en el mundo del espectáculo inició en 2002, con la serie "Vale todo" de Telemundo, de ahí participó en otras producciones como “Ladrón de corazones” (2003), “Los plateados” (2005) y “Decisiones” (2005).

En el 2007 dio el salto a Televisa con la serie de acción “El pantera”, protagonizada por Luis Roberto Guzmán, y posteriormente volvió a cambiar de aires al incorporarse a TV Azteca, donde hizo “Vivir por ti” y “Secretos del alma”, ambas en el 2008.





Zuria Vega y Alberto Guerra. Foto: Instagram





En 2009 formó parte del elenco de “Pasión morena”, junto a Víctor González y Paola Núñez, después trabajó con Gaby Spanic en “Emperatriz”. De ahí le siguieron otros títulos como “Amor cautivo” (2012), “Corazón en condominio” (2013), “Por siempre tuya, Acapulco” (2014) y “Caminos de Guanajuato” (2015).

En 2018 llegó una de sus oportunidades más importantes, pues sustituyó a Mauricio Ochmann en la serie "El señor de los cielos", donde interpretaba el papel de El Chema Venegas; además, también actuó en “Narcos: México”, en la que represento a Ismael, El Mayo, Zambada.

Pero su trayectoria no se limita a la pantalla chica, en 2006, Guerra dio el salto a las salas de cine con “Cansada de besar sapos”, a la que le siguieron “Arráncame la vida” (2008), "Enfermo amor", "Locos por la herencia", "Se busca papá", "En las buenas y en las malas", "El que busca encuentra", "Inquilinos" y, la más reciente, "Trigal".

Aunque es bastante reservado con su vida privada, en su historial amoroso pueden encontrarse los nombres de muy bellas mujeres, como Ludwika Paleta, con quien sostuvo un largo romance, Itatí Cantoral, Claudia Álvarez y hasta Zoraida Gómez.





Alberto Guerra en la serie "El mantequilla". Foto: Cortesía





Pero, el papel que más disfruta y por mucho, es el de papá; incluso, él mismo ha confesado en diferentes ocasiones, que todo su mayor prioridad es su familia, por lo que trata de pasar la mayor cantidad de tiempo con ellos:

“No se enojen cuando me encuentren en la calle y si voy con mis hijos no doy fotos. No me detengo a eso porque es tiempo que le quito a ellos y ya le quito suficiente con 16 o 17 horas de llamado en el día. Parte de mi trabajo es dar fotos, saludar, pero no cuando voy con mis hijos”, señaló a los medios.

