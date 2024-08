Queens of the Stone Age cancela presentación en el Corona Capital 2024

Queens Of The Stone Age canceló sus conciertos por Norteamérica y México, eso incluye su presentación en el Corona Capital, evento musical que se va a llevar a cabo del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La banda estadounidense, a través de un escueto comunicado dado a conocer en redes sociales, informó que por problemas de salud de su fundador Josh Homme reactivarán actividades hasta el 2025.

La banda de stoner rock y del rock alternativo era de las más esperadas para esta edición del Corona Capital, donde se presentarían el domingo 17.

"A Josh no le quedó otra opción que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año. Josh y la familia de Queens Of The Stone Age están muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todo nuevamente en 2025", se lee.

